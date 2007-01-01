В Калужской области подвели итоги проекта для старшеклассников «Точка опоры»

В Калужской области подвели итоги профориентационного проекта для старшеклассников «Точка опоры» сезона 2023/2024, который реализует Благотворительный фонд «Синара» при поддержке машиностроительных предприятий - Калужского завода «Ремпутьмаш», Калугапутьмаш, Людиновского тепловозостроительного завода и Газэнергобанка (входят в холдинг СТМ и Группу Синара).

По итогам конкурсных мероприятий в Калуге победу одержали учащиеся общеобразовательной школы №15, второе и третье места заняли ребята из учебных заведений №12 и №21. В Людиново первое место заняли ученики школы №8, второе – школы №1, третье – школы №6. Победители «Точки опоры» получат гранты на оборудование профильных классов, а также примут участие в «Карьерном квесте» этой осенью в Сочи. Чествование победителей прошло в торжественной обстановке в Калуге и Людиново.

Всего в «Точке опоры» приняли участие более 1900 старшеклассников и преподавателей из 22 школ Калуги и Людиново. Ребята побывали на экскурсиях на машиностроительных предприятиях и в офисе банка, написали сочинения о рабочих профессиях. Вдохновившись знаниями, полученными во время экскурсий на предприятия и «живых уроков», юные художники создали прекрасные рисунки, посвященные представителям различных профессий. В конкурсе агитбригад ребята ярко и содержательно рассказывали о труде сварщиков, фрезеровщиков и других мастеров, снимали видеоролики, готовили презентации.

Финальным этапом состязаний стала интеллектуальная игра брейн-ринг. Разделившись на команды, школьники продемонстрировали знания, полученные во время посещения предприятий и «живых уроков», отвечая на увлекательные вопросы о производстве, профессиях и компаниях.

- В этом году профориентационный проект «Точка опоры» Благотворительного фонда «Синара» по традиции прошел в двух городах региона - Калуге и Людиново, именно здесь находятся ведущие предприятия по путевому машиностроению холдинга СТМ и Группы Синара. Очень радует, что с каждым годом увеличивается число участников проекта в Калужском регионе – старшеклассники присылают отличные рисунки, интересные сочинения, снимают видеоролики о рабочих профессиях. Уверены, что такое погружение в мир профессий обязательно поможет ребятам сделать правильный выбор будущего карьерного пути, а многие из них придут работать на заводы холдинга. От лица руководителей наших предприятий благодарю всех ребят за активное участие в «Точке опоры». Отдельное спасибо педагогам за искренний интерес и ответственный подход – в этом сезоне мы с вами очень продуктивно поработали! - отметила заместитель генерального директора Группы РПМ по персоналу Наталья Чуглаева.

В Калуге профориентационный проект «Точка опоры» реализуется четвертый раз, в Людиново – третий раз. Педагоги общеобразовательных школ поблагодарили организаторов за интересный опыт, позитивные впечатления, отличную организацию и выразили готовность продолжать участие в проекте.

- Для ребят победа в проекте «Точка опоры» - это взрыв эмоций! Для всей нашей школы это очень важная победа, серьезное достижение. Мы стремились к этому, готовились к каждому этапу конкурса максимально ответственно, чтобы быть первыми. Очень рада за ребят, они весь год работали на результат – и все получилось! - поделилась впечатлениями Екатерина Максимова, заместитель директора по воспитательной работе калужской школы №15 – «золотых» призеров конкурса в Калуге.

В Людиново победительницей проекта второй год подряд становится школа №8. В прошлом году на средства гранта приобретено оборудование для музыкального кабинета – современная аппаратура, без которой сейчас не обходится ни одно школьное мероприятие. В этом году в планах оборудовать кабинет труда и технологий.

- Аналогов проекту «Точка опоры» в нашем регионе нет – это уникальный конкурс для старшеклассников! В прошлом году мы вручали подарки ребятам – победителям проекта на общей линейке первого сентября, благодаря этому вся школа увидела победителей. Наши ребята и преподаватели осенью впервые побывали на «Карьерном квесте» в Сочи – вернулись воодушевленные и готовые участвовать в новом сезоне проекта, делились впечатлениями. В этом году ребята, родители и преподаватели тоже с большой отдачей занимались подготовкой конкурсных заданий. Мы очень хотели стать лучшими в проекте – и нам этой удалось! Огромное спасибо организаторам «Точки опоры» за прекрасную возможность заинтересовать ребят выбором профессии, научить ставить цели и достигать их, - говорит заместитель директора по учебно-воспитательной работе людиновской основной общеобразовательной школы №8 Лилия Сениченкова.

Восьмиклассница людиновской школы №8 Полина Хахалева второй год участвует в проекте «Точка опоры» и приложила в этом году максимум усилий для победы:

- Проект «Точка опоры» - лучший! Выполнять творческие задания, побывать на заводе, узнать о разных профессиях отличный опыт для нас. «Карьерный квест» в Сочи тоже оставил массу впечатлений: множество интереснейших мероприятий, мы постоянно были заняты - сложно, но это стоит усилий! Спасибо за проект! – сказала Полина.