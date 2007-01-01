Определены лучшие экспортеры Калужской области

Подведены итоги регионального этапа премии «Экспортер года». Церемония награждения финалистов состоялась в Агентстве развития бизнеса (Центр «Мой бизнес»).

В этом году на конкурс подано рекордное количество заявок – 57. Из них выбрано 19 финалистов в номинациях: промышленность, машиностроение, продовольствие, АПК, сфера услуг, лучший трейдер. Были заявлены и специальные номинации – лучшая женщина-экспортер, прорыв года, ответственный экспортер.

Мероприятие организовано калужским Центром поддержки экспорта в рамках реализации национальных проектов «Международная кооперация и экспорт» и «Малое и среднее предпринимательство».

В номинации экспортер года в сфере промышленности победителем стал ООО «Комтелэнерго» - производитель и поставщик электрооборудования, экспортирующий в Казахстан и Узбекистан. В области машиностроения лучшим экспортером стал ООО «НПП ИНТЕХ» - разработчик и производитель зеркал заднего вида с повышенными эргономическими характеристиками. Драйвер российского фудтеха, производитель растительных продуктов, заменяющих мясо и молоко ООО «Гринвайз» стал лучшим экспортером готового продовольствия. А сельхозпродукцию успешнее всех экспортирует ООО «Агро-Кейсинг», производитель натуральной колбасной оболочки. Проектировщики ООО «Обнинск Сталь проект» стали лучшими в сфере услуг, а статуэтку «Трейдер года» получил уникальный бизнес - ИП Дешина Александра Сергеевна, производитель париков, экспортирующий в 40 стран мира.

Лидеры в специальных номинациях: ООО «Торговый дом ЛТМ» - ответственный экспортер, ООО «Мармикс» - лучшая женщина-экспортер, ООО «ЭКОМ» - прорыв года.

«В 2023 году мы неплохо представились на азиатских рынках, прежде всего в Китае, Индонезии, Камбодже, во Вьетнаме. Эти регионы очень активно закупают нашу продукцию, поэтому вдвойне приятно получить награду именно за прорыв в новом для нас направлении», - прокомментировал награду руководитель экспортных продаж автохимии и автокосметики Sintec Group Алексей Каркачев.

В целом в Калужской области наблюдается рост экспорта товаров. Заместитель министра экономического развития региона Анна Королева на церемонии награждения победителей отметила, что компании Калужской области по результатам прошлого года экспортировали свои товары в 81 страну мира, общий объем экспорта составил 43,5 млрд рублей: экспорт в дальнее зарубежье — 24,9 млрд рублей, в страны СНГ — 18,6 млрд рублей. Основные направления экспорта нашего региона — Турция, Беларусь, Казахстан, Узбекистан и Китай.