«Это были живые деревья»: калужане пожаловались на спил растений

К нам обратился читатель с жалобой на спиливание деревьев на улице Восточной в Калуге.

- Несколько месяцев назад через госуслуги обратились в городскую управу с просьбой подрезать верхушку дерева, которое совсем спрело. После продолжительных ожиданий сотрудники, отвечающие за спил деревьев приехали, - рассказал калужанин. - Но вот итог их работы немало обескуражил. Мало того, что эти рабочие обрезали деревья совсем другие, у соседнего дома, так они не удосужились спиленные ветви деревьев убрать. Бросив всё как есть, посчитав свою работу выполненной, работники удалились. А спиленные ветки валяются на газоне, тротуаре и цветниках расположенных возле домов.

Через некоторое время мужчина уточнил, что ветки с дороги все-таки убрали, но мелкий мусор ему пришлось убрать самому.

-Главная загвоздка в том, что это были живые деревья, которые ни кому не мешали. А то дерево, верхушку которого мы просили спилить, так и возвышается над общественной колонкой, - рассказал он. - А вот деревья, которые были необдуманно и неправильно обрезаны раньше – они, к сожалению, уже мертвы. Только очень бы хотелось, чтобы рабочие не спиливали дерево, про которое мы сообщали, целиком, а обрезали только его верхушку.

Мы обратились с данной проблемой к чиновникам. Там жалобу пообещали передать в УГХ.