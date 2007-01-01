Геннадий Новосельцев: «В Калужской области создана комплексная система мер поддержки семей с детьми»

31 мая в Малоярославецком районе состоялось выездное заседание Консультативного совета глав муниципальных образований области. Его провел председатель Законодательного Собрания Геннадий Новосельцев.

Первым пунктом рабочей программы стало посещение Ерденевской школы.

- Здесь хорошо поставлен не только образовательный процесс, но и воспитательная работа. Замечательный музей, ведется патриотическое, трудовое воспитание. Отличный сад, огород, где дети своими руками выращивают то, что поступает к ним затем на стол. Это очень хороший опыт, который можно распространять на всю Калужскую область. Все это сделано под руководством Петра Георгиевича Бобылева, - поделился впечатлениями Геннадий Новосельцев.

По его словам, школа активно участвует в региональных программах.

- Мы побывали в актовом зале, который был отремонтирован благодаря средствам, полученным по программе школьных инициатив. И в этом плане Ерденевская школа может служить образцом. Думаю, коллегам есть, к чему присмотреться и перенять опыт, - добавил председатель.

В пришкольном саду члены совета высадили саженцы яблонь.

Не меньше достижений и у малоярославецкого детского сада «Синяя птица». Его посещают почти три сотни детей. Специальная группа создана для ребят с ограниченными возможностями здоровья. Причем это направление работы организовано на столь высоком уровне, что в 2023 году детский сад стал Лауреатом Всероссийского конкурса «Лучшая инклюзивная школа России».

В детском саду работают бассейн, музыкальный зал, кабинет информатики, интерактивная и сенсорная комнаты, соляная пещера, изобразительная студия.

Эти объекты были выбраны для посещения не случайно. Ключевой темой Совета стала поддержка семей с детьми. Геннадий Новосельцев обратил внимание присутствующих, что в Калужской области создана комплексная система мер поддержки семей с детьми и особенно многодетных.

- Буквально неделю назад, на заседании сессии, мы приняли новые меры поддержки для семей, имеющих много детей - установили ежегодную выплату в размере 5 тысяч рублей каждому ребенку к 1 сентября на покупку школьной и спортивной формы. С 5 по 11 класс им также будет предоставляться бесплатное одноразовое горячее питание. В начальной школе его получают все ученики, - добавил председатель.

Подробнее о мерах поддержки семей с детьми рассказала заместитель министра труда и социальной защиты Татьяна Романова. По ее словам, в Калужской области выплачивается региональный материнский капитал, ежемесячное пособие на ребенка, соцвыплаты на приобретение или строительство жилья, бесплатно предоставляются в собственность земельные участки, предусмотрены льготы по уплате транспортного налога и многое другое.

Обсудили на совете и выполнение программы наказов. Геннадий Новосельцев подчеркнул, что из 2 600 проектов уже реализовано почти 70 процентов.

- Все размещено на сайте er40.ru с отчетами «было-стало». Будет формироваться и новая Народная программа на 2025-2030 годы. Этим будут заниматься общественные приемные партии «Единая Россия», - подчеркнул Геннадий Новосельцев.