Психолог «билайн университета» назвал три причины, по которым дети сидят в смартфонах

58% абонентов билайн уверены, что покупка смартфона ребенку — вопрос его безопасности. Об этом говорят результаты опроса, проведенного единым центром исследований билайна.

Вместе с тем, смартфон может становиться причиной родительского беспокойства: кажется, будто ребенок проводит в телефоне всё своё свободное время, игнорируя хобби и другие занятия.

билайн, который признан ComNews самым безопасным оператором*, задал психологу «билайн университета», члену Ассоциации корпоративных психологов России Елене Кречко наболевшие вопросы родителей о том, почему дети злоупотребляют гаджетами, сколько можно проводить времени за экраном и что может помочь нормализовать ситуацию (психолог не является врачом, рекомендации носят общий характер).

Причин, по которым дети часто сидят в мобильном телефоне или в другом гаджете, может быть много. Чаще встречаются следующие:

Ребенок к такому поведению привык с самого раннего детства.

Я наблюдала, например, подобную картину в московском метро, когда мама, чтобы малыш не капризничал во время поездки в транспорте, сразу же дала ему свой мобильный телефон и включила простую детскую игру. Малыш успокоился. Мама в этот момент беспокоилась о комфорте окружающих, поэтому её действия понятны и естественны. Вместе с тем, нужно понимать, что это формирует у ребенка определенную связку между проявлением негативных эмоций в общественных местах и возможностью манипулирования поведением взрослого с целью получить телефон и поиграть в него.

Ребенок повторяет поведение взрослых.

Дети обучаются поведению в окружающем мире у своих близких, прежде всего - у родителей. Как? Путем подражания. Бывают ситуации, когда родители сами пребывают большую часть свободного времени в телефоне, не фокусируясь на ребенке целиком. Что скопирует ребенок в данной ситуации? Он будет искать общение в телефоне и общаться с родителями только на бытовые темы, копируя их поведение.

Общение в интернете кажется ребенку более насыщенным.

Дети обучаются общению в семье, однако это общение лимитировано родительским временем, посвященным ребенку, а также включенностью родителей в его жизнь, способностью поговорить на важные для него темы. Порой у ребенка может возникнуть ощущение, что в социальных сетях общение более яркое на эмоции, а может быть - и более безопасное.

О том, сколько времени допустимо проводить в смартфоне и как отвлечь ребенка от гаджета, читайте в расширенной версии здесь.

*По результатам исследования ООО «КомНьюс Груп» среди 4 крупнейших российских операторов моб. связи по сумме критериев: инструментарий борьбы с подменой номеров; эффективность защиты от нежелат. звонков; наличие номеров на онлайн-биржах "серых" продаж. Исследование от 14.03.2024. Подробнее – по ссылке.

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