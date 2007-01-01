Итоги регионального этапа конкурса «Лучшая муниципальная практика» подвели в Калуге

Заседание конкурсной комиссии 28 мая провела заместитель губернатора Карина Башкатова.

Конкурс проводится ежегодно с 2017 года и состоит из регионального и федерального этапов.

За время проведения конкурса муниципальные образования нашей области получили более 145 миллионов рублей.

В нынешнем году в рамках регионального этапа рассмотрены 78 заявок.

В номинации «Укрепление межнационального мира и согласия, реализация иных мероприятий в сфере национальной политики на муниципальном уровне» в первой категории победили Обнинск, Балабаново и Жиздра, во второй - Ферзиково, Бояновичи и Березичи.

В номинации «Муниципальная экономическая политика и управление муниципальными финансами» в первой категории выиграли Людиново, Калуга и Жуков, во второй - Большие Савки, Воробьево и Верховье.

В номинации «Градостроительная политика, обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности населения и развитие жилищно-коммунального хозяйства» в первой категории победили Таруса, Киров и Жиздра, во второй категории - Ферзиково, Бетлица и Совхоз Боровский.

В номинации «Модернизация городского хозяйства посредством внедрения цифровых технологий и платформенных решений («Умный город»)» выиграли Калуга и Обнинск.

В номинации «Обеспечение эффективной «обратной связи» в первой категории выиграли Сосенский, Людиново и Балабаново, во второй – Петрищево, Барятино и Субботники.

По каждой номинации победителям и лауреатам выплатят премии из областного бюджета. Деньги направят на повышение качества жизни людей.