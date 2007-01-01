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Общество

«Асфальт сошел вместе со снегом»: калужане недовольны состоянием дороги на улице Суворова

Софья Фирсова
17:07 сегодня
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Фото читателя.
Читайте KP40.RU:

В редакцию обратилась наша читательница с жалобой на дорогу по адресу Суворова,13.

- Полюбуйтесь, какая у нас дорога на улице. Сплошные ямы. Асфальт сошел вместе со снегом, и никому нет до этого дела, - рассказала женщина. - Разве сложно положить небольшой отрезок асфальта? После каждого дождя невозможно пройти к дому чистым. Разве мы не заслуживаем хотя бы нормальных дорог?

Мы обратились с данной проблемой в горуправу. Там информацию пообещали передать в УГХ.

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