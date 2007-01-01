В Калужской области ввели ограничения на посещение лесов
Такие меры будут действовать с 28 мая по 9 июня, сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии.
Ограничения введены из-за жаркой погоды и высокой пожарной опасности.
- Это вынужденная мера для снижения рисков возгорания в лесах, которая обусловлена обострением пожарной обстановки, - пояснили в Минприроды. - На территории лесного фонда будет усилено патрулирование, на диспетчерских пунктах лесничеств и лесопожарных формированиях организовано ежедневное дежурство, все силы и средства пожаротушения приведены в состояние повышенной готовности к тушению лесных пожаров.
Калужан призвали воздержаться от походов в лес.
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