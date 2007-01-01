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Общество

«Свалка становится все больше»: калужане снова пожаловались на ветки и мусор на 2-ом Больничном переулке

Софья Фирсова
16:21 сегодня
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Фото прислал читатель
Читайте KP40.RU:

В редакцию обратилась наша читательница с жалобой на кучу мусора и веток.

- 11 апреля пообещали, что до конца месяца постараются убрать срубленные и брошенные ветки. Прошел апрель, май практически тоже, а от городской администрации до сих пор ничего, - написала калужанка. - Свалка становится все больше.

В апреле мы уже публиковали новость о данной проблеме. Тогда в горуправе ответили, что постараются провести работы до конца месяца.

Мы снова написали запрос чиновникам.

- Поставили в очередь, таких мест сейчас много, - уточнили в горуправе.

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