«Свалка становится все больше»: калужане снова пожаловались на ветки и мусор на 2-ом Больничном переулке
В редакцию обратилась наша читательница с жалобой на кучу мусора и веток.
- 11 апреля пообещали, что до конца месяца постараются убрать срубленные и брошенные ветки. Прошел апрель, май практически тоже, а от городской администрации до сих пор ничего, - написала калужанка. - Свалка становится все больше.
В апреле мы уже публиковали новость о данной проблеме. Тогда в горуправе ответили, что постараются провести работы до конца месяца.
Мы снова написали запрос чиновникам.
- Поставили в очередь, таких мест сейчас много, - уточнили в горуправе.
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