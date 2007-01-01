«Свалка становится все больше»: калужане снова пожаловались на ветки и мусор на 2-ом Больничном переулке

В редакцию обратилась наша читательница с жалобой на кучу мусора и веток.

- 11 апреля пообещали, что до конца месяца постараются убрать срубленные и брошенные ветки. Прошел апрель, май практически тоже, а от городской администрации до сих пор ничего, - написала калужанка. - Свалка становится все больше.

В апреле мы уже публиковали новость о данной проблеме. Тогда в горуправе ответили, что постараются провести работы до конца месяца.

Мы снова написали запрос чиновникам.

- Поставили в очередь, таких мест сейчас много, - уточнили в горуправе.