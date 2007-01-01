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Общество

В Калужской области вырос уровень удовлетворенности скорой помощью

Такие данные опубликованы в рейтинге качества жизни за 2023 год от Агентства стратегических инициатив (АСИ).
Дмитрий Ивьев
15:44 сегодня
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- Рейтинг составляет 3,58 из 4 баллов, что является одним из лучших показателей в стране, - сообщили 28 мая в министерстве здравоохранения Калужской области.

По сравнению с 2022 годом показатель вырос на 181%.

В Минздраве пояснили, что это стало возможным благодаря централизации службы скорой помощи и увеличению количества бригад. Если в 2021 году в смену выходило в среднем 54 бригады, то в 2023 – 79. Скорая помощь получила 40 новых автомобилей. Активно начала работать санитарная авиация.

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