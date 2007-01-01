Почти 160 миллионов рублей в пользу детей взыскали судебные приставы Калужской области
Таких показателей удалось достичь за первые четыре месяца нынешнего года.
За аналогичный период прошлого года было взыскано на 42,5 миллиона меньше, рассказали 28 мая в управлении Федеральной службы судебных приставов.
Там отметили, что дел о взыскании алиментов в нашем регионе с каждым годом становится меньше.
На начало мая у судебных приставов на исполнении находится 5650 производств о взыскании алиментов. В прошлом году было больше на 41.
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