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Общество

Почти 160 миллионов рублей в пользу детей взыскали судебные приставы Калужской области

Таких показателей удалось достичь за первые четыре месяца нынешнего года.
Дмитрий Ивьев
13:30 сегодня
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Читайте KP40.RU:

За аналогичный период прошлого года было взыскано на 42,5 миллиона меньше, рассказали 28 мая в управлении Федеральной службы судебных приставов.

Там отметили, что дел о взыскании алиментов в нашем регионе с каждым годом становится меньше.

На начало мая у судебных приставов на исполнении находится 5650 производств о взыскании алиментов. В прошлом году было больше на 41.

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