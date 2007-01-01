Кабаны устроили разборки в калужском лесу

Животные попали на фотоловушку заповедника «Калужские засеки».

Видео опубликовано во вторник, 28 мая.

- Кабаны – самые заметные копытные в заповеднике, хотя бы по своим следам, - рассказала старший научный сотрудник заповедника Елена Литвинова. - Они передвигаются часто большими группами, оставляют после себя много следов, перерывают почву в поисках съедобных корневищ, обтирают грязными боками стволы деревьев, такие деревья называют кабаньими чесалками, устраивают грязевые купальни на заболоченных берегах ручьёв, а ещё часто ходят по лесным дорогам. Поэтому если там, где держатся кабаны, повесить камеры-фотоловушки – попадать в объектив эти животные будут часто.

Небольшое маточное стадо может состоять из 6-10 особей: взрослой самки и её поросят этого года рождения. Но часто 2-3 самки объединяются вместе, к ним могут присоединяться их уже подросшие 2-3 летние детёныши – и тогда численность маточного стада может достигать 20-25 особей. А вот крупные взрослые самцы – их называют секачами – держатся отдельно.

С близкого расстояния кабанов наблюдать не безопасно – взрослая свинья очень трепетно относится к безопасности своих детенышей и может агрессивно атаковать любую потенциальную опасность.