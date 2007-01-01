Калужан позвали на Всероссийский семейный фестиваль сбережений и инвестиций

8 июня он пройдет в 23 региональных филиалах Финуниверситета страны, рассказали 28 мая в правительстве Калужской области.

Мероприятия направлено на повышение финансовой грамотности людей.

В каждом филиале пройдут лекция, квиз, квест, мастер-класс и деловая игра по теме «Сбережения и инвестиции», практикум по теме инвестиций и конкурс рисунков по теме «Семейная копилка: вклад каждого».

Для участия в фестивале нужно собрать команду родственников из 2-4 человек не младше 14 лет.

Победители калужского фестиваля смогут поехать на второй этап в Москву 7 сентября.