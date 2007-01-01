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Умер фотожурналист Георгий Орлов

В понедельник, 27 мая, в Калуге скоропостижно скончался наш коллега, талантливейший фотожурналист, лауреат и победитель множества конкурсов.
Редакция
09:18 сегодня
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Для всех сотрудников медиахолдинга «Комсомольская правда – Калуга» он был просто Гоша. Великолепный фотограф и добрейший человек с отличным чувством юмора, пришел к нам в 2005 году и проработал до 2010-го.

В апреле Гоша отметил 40-летие.

Он как никто умел чувствовать кадр в любой ситуации, будь то постановочная съемка или репортаж. Как следствие, неоднократно побеждал и занимал призовые места в конкурсах совершенно разных уровней. Бывало и такое, что брал первые места безальтернативно – настолько вне конкуренции оказывался его талант.

Но лучше всяких слов об этом расскажут его работы, которые мы приводим сегодня.

Прощание с Георгием Орловым состоится в среду, 29 мая, в 10.00 в Доме печати по адресу ул. Марата, 10.

Нам будет не хватать тебя, друг. Лети высоко.

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