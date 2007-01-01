В Калуге дом на улице Воробьевской стал объектом культурного наследия

Здание №19 расположено на перекрестке с улицей Подвойского.

Дом включили в реестр объектов культурного наследия местного значения.

- Рассматриваемое здание было построено во второй половине XIX века в стилистических приемах периода эклектики по заказу купца Иванова, - пояснили 27 мая в управлении по охране культурного наследия Калужской области.