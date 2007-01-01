В Калуге дом на улице Воробьевской стал объектом культурного наследия
Здание №19 расположено на перекрестке с улицей Подвойского.
Дом включили в реестр объектов культурного наследия местного значения.
- Рассматриваемое здание было построено во второй половине XIX века в стилистических приемах периода эклектики по заказу купца Иванова, - пояснили 27 мая в управлении по охране культурного наследия Калужской области.
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