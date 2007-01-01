Невролог клиники «Теорема-МЕД» Ирина Руденко: «Каждый второй пациент страдает тревожным расстройством»

Врач рассказала, почему осмотр невролога важен для здоровья детей и взрослых

Как убедиться в здоровом развитии своего малыша, как помочь себе при панических атаках и справиться с тревожными расстройствами, облегчить состояние при мигрени рассказала детский и взрослый невролог клиники «Теорема-МЕД» Ирина РУДЕНКО.

Руденко Ирина Алексеевна. Врач-невролог принимает взрослых и детей

Осмотр первого года жизни

— Свою профессиональную деятельность я начинала в детской неврологии, – рассказывает Ирина Алексеевна. – В настоящий момент, пройдя переподготовку по данной специализации, принимаю и детишек и взрослых пациентов.

— Есть ли отличия в неврологических заболеваниях взрослых и детей?

— Конечно. У детей до года чаще наблюдаем последствия перинатальных или интранатальных поражений головного мозга. Здесь играют роль сопутствующие заболевания мамы, перенесенные ею инфекции, особенности течения беременности и родов, профессиональные вредности, которые могут привести к поражению нервной системы ребенка.

Почему важно ребенка до года показывать неврологу каждые три месяца? По мере того, как малыш растет, меняется его нервно-психическое развитие: в определенные периоды угасают рефлексы новорожденных, появляются навыки (например, в 2-2,5 месяца ребеночек должен уверенно удерживать головку, к 6 мес. присаживаться и т.д.), поэтому каждые три месяца до года необходимо оценивать нервно-психическое развитие ребенка, чтобы не пропустить патологию.

Речь и дефицит внимания

— Дети от года до трех лет, чаще приходят с задержкой речевого развития. Здесь врач должен понять, патология это или социальная запущенность. Зачастую родители в силу разных причин не особо вовлечены в процесс развития своего ребенка. Обычно на вопрос «Что вы делаете для развития речи ребенка?» отвечают: «Ну, он смотрит мультики». В таком случае большое значение имеет развитие мелкой моторики, коммуникация со сверстниками. Я рекомендую для развития мелкой моторики лепку, рисование, конструктор, также гимнастику и массаж кистей, посещение групповых занятий.

Основные жалобы родителей, чьи детишки достигли 3-4 лет, это неусидчивость и двигательная расторможенность, зачастую родители уверены, что это особенности характера. Но в школе это может стать проблемой. Как правило, такому первоклашке трудно высидеть 35-40 минут урока, он быстро отвлекается, устает и как следствие не успевает по программе. В таком случае нужен комплексный подход: невролога, психолога, логопеда, психиатра.

Головные боли и последствия инсульта

— С какими проблемами обращаются взрослые калужане?

— Из наиболее серьезных – инсульт и его последствия. Как правило, это исход основного заболевания: гипертонической болезни, атеросклероза, сахарного диабета и прочее. Поэтому важно вовремя проходить диспансеризацию, вести здоровый образ жизни, отказаться от вредных привычек и медикаментозно корректировать имеющиеся хронические заболевания.

Мигрень – упорная, нестерпимая, чаще односторонняя головная боль, обычные анальгетики в этом случае не приносят облегчения, в период боли может отмечаться свето- и звукобоязнь. Пациенту необходимо закрыться в тишине и темноте. Боль может длиться сутками, может сопровождаться рвотой. Первый эпизод обычно случается в подростковом периоде. У женщин, как правило, связан с началом менструации, роль играет и наследственность. У мужчин мигрень встречается реже.

Я провожу первичный неврологический осмотр, использую инструментальные методы диагностики, в дальнейшем подбираю для пациента подходящую тактику лечения для облегчения состояния.

Тревожные состояния

— Наше неспокойное время тоже накладывает отпечаток на состояние калужан. Сейчас практически каждый второй пациент страдает тревожным расстройством, тревожно-депрессивным синдромом.

— Какие признаки у тревожных расстройств? Как понять, что пора обратиться к врачу?

— Как правило, пациенты очень четко описывают жалобы, это определенные симптомы, говорящие о повышенной тревожности, фобических состояниях. Но для начала важно исключить органическую патологию, ведь причиной могут быть и соматические заболевания. В данном случае необходима консультация психотерапевта, психолога.

Отмечу, что это проблема не только взрослых. Первые панические атаки случаются у подростков лет с 10 – 11 лет. Причины разные: гормональная перестройка, нагрузка в школе, неблагополучный семейный климат и т.д.

В любом случае, чтобы исключить органическую природу таких заболеваний, необходим неврологический осмотр. Если требуется, назначаю дополнительные исследования, консультацию узких специалистов. Ряд исследований можно пройти в сразу нашей клинике. В дальнейшем назначаем медикаментозную терапию для облегчения состояния.

Неврология – очень логичная наука, поясняет Ирина Руденко. Правильно применив знание топографической анатомии нервной системы, можно заподозрить определенную патологию уже на этапе оценки неврологического статуса.

При любых волнующих состояниях обращайтесь к неврологу в клинику «Теорема-МЕД», вам помогут.

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