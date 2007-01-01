204 Изображение создано с помощью нейросети.

95 калужан пострадали от укусов клещей

Дмитрий Ивьев

Столько человек за неделю, с 20 по 26 мая, обратились к врачам, сообщили в Роспотребнадзоре.

Дмитрий Ивьев 204 Изображение создано с помощью нейросети. Читайте KP40.RU: