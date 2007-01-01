95 калужан пострадали от укусов клещей
Столько человек за неделю, с 20 по 26 мая, обратились к врачам, сообщили в Роспотребнадзоре.
Среди них было 10 детей.
Чаще всего клещи цеплялись к жителям Калуги (57 случаев) и Обнинска (9 случаев).
Исследования в лаборатории показали, что около 13% клещей заражены боррелиозом.
Опрос
Калужане снова проголосовали за благоустройство набережной Яченского водохранилища по проекту "Комфортная городская среда". Ваше мнение?
119 - Правильно, нужно ее полностью закончить (29%)
95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать (23%)
57 - Голосование по благоустройству стало предсказуемым (14%)
39 - Я голосовал за другой объект, видимо не судьба (9%)
104 - Не голосовал и не буду – это профанация (25%)
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