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95 калужан пострадали от укусов клещей

Столько человек за неделю, с 20 по 26 мая, обратились к врачам, сообщили в Роспотребнадзоре.
Дмитрий Ивьев
11:03 сегодня
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Изображение создано с помощью нейросети.
Читайте KP40.RU:

Среди них было 10 детей.

Чаще всего клещи цеплялись к жителям Калуги (57 случаев) и Обнинска (9 случаев).

Исследования в лаборатории показали, что около 13% клещей заражены боррелиозом.

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Калужане снова проголосовали за благоустройство набережной Яченского водохранилища по проекту "Комфортная городская среда". Ваше мнение?
119 - Правильно, нужно ее полностью закончить  (29%)
95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать  (23%)
57 - Голосование по благоустройству стало предсказуемым  (14%)
39 - Я голосовал за другой объект, видимо не судьба  (9%)
104 - Не голосовал и не буду – это профанация  (25%)
Вы можете посмотреть результаты прошлых опросов
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