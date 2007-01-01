Калужская область шесть лет лидирует в ЦФО по рождаемости третьих и последующих детей
Этот вопрос обсуждался в понедельник, 27 мая на заседании правительства, которое провела заместитель губернатора Карина Башкатова.
В 2023 году в нашем регионе родились 8 215 детей. По уровню рождений на тысячу населения область занимает четвертое место в ЦФО. По числу рождений на одну женщину за ее репродуктивный период – пятое место в округе.
По суммарному коэффициенту рождаемости третьих и последующих детей область уже шесть лет лидирует в ЦФО. За два года число многодетных семей увеличилось на 26 %, за 10 лет – более чем в 2,5 раза.
В регионе также наблюдается рост рождаемости. В первые четыре месяца этого года родилось на 58 детей больше, чем в аналогичный период прошлого года.
Опрос
Калужане снова проголосовали за благоустройство набережной Яченского водохранилища по проекту "Комфортная городская среда". Ваше мнение?
119 - Правильно, нужно ее полностью закончить (29%)
95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать (23%)
57 - Голосование по благоустройству стало предсказуемым (14%)
39 - Я голосовал за другой объект, видимо не судьба (9%)
104 - Не голосовал и не буду – это профанация (25%)
ТОП народных новостей
За месяц