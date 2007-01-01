Владислав Шапша обратился к жителям Калужской области из Узбекистана

Губернатор Калужской области отправился в Ташкент в составе российской делегации во главе с Президентом России Владимиром Путиным.

В рамках поездки предусмотрена двухдневная программа, переговоры начинаются уже сегодня.

- Сейчас у меня предстоит встреча с премьер-министром Узбекистана, будем обсуждать вопросы сотрудничества с Калужской областью, - пояснил глава региона.

У нас, напомню, более 30 компаний имеют тесные экономические связи с Узбекистаном, поставляют сюда свою продукцию.