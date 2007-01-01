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Владислав Шапша обратился к жителям Калужской области из Узбекистана

Губернатор Калужской области отправился в Ташкент в составе российской делегации во главе с Президентом России Владимиром Путиным.
18:36 сегодня
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В рамках поездки предусмотрена двухдневная программа, переговоры начинаются уже сегодня.

- Сейчас у меня предстоит встреча с премьер-министром Узбекистана, будем обсуждать вопросы сотрудничества с Калужской областью, - пояснил глава региона.

У нас, напомню, более 30 компаний имеют тесные экономические связи с Узбекистаном, поставляют сюда свою продукцию.

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Калужане снова проголосовали за благоустройство набережной Яченского водохранилища по проекту "Комфортная городская среда". Ваше мнение?
119 - Правильно, нужно ее полностью закончить  (29%)
95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать  (23%)
57 - Голосование по благоустройству стало предсказуемым  (14%)
39 - Я голосовал за другой объект, видимо не судьба  (9%)
104 - Не голосовал и не буду – это профанация  (25%)
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