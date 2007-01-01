Владислав Шапша обратился к жителям Калужской области из Узбекистана
Губернатор Калужской области отправился в Ташкент в составе российской делегации во главе с Президентом России Владимиром Путиным.
В рамках поездки предусмотрена двухдневная программа, переговоры начинаются уже сегодня.
- Сейчас у меня предстоит встреча с премьер-министром Узбекистана, будем обсуждать вопросы сотрудничества с Калужской областью, - пояснил глава региона.
У нас, напомню, более 30 компаний имеют тесные экономические связи с Узбекистаном, поставляют сюда свою продукцию.
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