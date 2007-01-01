Из Калужской области в Пицунду отправили 29 детей военнослужащих, погибших в ходе СВО

Дети из многодетных семей региона поехали отдыхать в Абхазию, сообщили в воскресенье в пресс-службе министерства туризма Абхазии.

Приехавших ребятишек встретил министр туризма Абхазии Теймураз Хишба.

Договоренность об организации отдыха детей погибших военнослужащих была достигнута в марте нынешнего года, когда министр туризма Абхазии приезжал в Калужскую область.

Все расходы на размещение и отдых детей вместе с родителями и представителями министерства труда и социальной защиты Калужской области взял на себя курорт «Пицунда».