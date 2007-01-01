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Общество

Из Калужской области в Пицунду отправили 29 детей военнослужащих, погибших в ходе СВО

Дети из многодетных семей региона поехали отдыхать в Абхазию, сообщили в воскресенье в пресс-службе министерства туризма Абхазии.
16:44 сегодня
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Читайте KP40.RU:

Приехавших ребятишек встретил министр туризма Абхазии Теймураз Хишба.

Договоренность об организации отдыха детей погибших военнослужащих была достигнута в марте нынешнего года, когда министр туризма Абхазии приезжал в Калужскую область.

Все расходы на размещение и отдых детей вместе с родителями и представителями министерства труда и социальной защиты Калужской области взял на себя курорт «Пицунда».

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Калужане снова проголосовали за благоустройство набережной Яченского водохранилища по проекту "Комфортная городская среда". Ваше мнение?
119 - Правильно, нужно ее полностью закончить  (29%)
95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать  (23%)
57 - Голосование по благоустройству стало предсказуемым  (14%)
39 - Я голосовал за другой объект, видимо не судьба  (9%)
104 - Не голосовал и не буду – это профанация  (25%)
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