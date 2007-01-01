Космонавтика-выпускницу установили в Калуге

Фигурку в пятницу, 24 мая, открыли в парке культуры и отдыха.

Она расположена на подставке недалеко от центрального входа.

Напомним, создание выпускницы оплатила девушка Александра Чеснокова из города Долгопрудный Московской области. Ранее она несколько лет прожила в Калуге. С нашим городом через фигуру Константина Циолковского связан и Долгопрудный, который ранее носил название Дирижаблестрой.

Это уже 11-й маленький космонавтик в Калуге.