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Космонавтика-выпускницу установили в Калуге

Фигурку в пятницу, 24 мая, открыли в парке культуры и отдыха.
Дмитрий Ивьев
18:59 сегодня
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Фото: Алина Фарниева.
Читайте KP40.RU:

Она расположена на подставке недалеко от центрального входа.

Напомним, создание выпускницы оплатила девушка Александра Чеснокова из города Долгопрудный Московской области. Ранее она несколько лет прожила в Калуге. С нашим городом через фигуру Константина Циолковского связан и Долгопрудный, который ранее носил название Дирижаблестрой.

Это уже 11-й маленький космонавтик в Калуге.

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Калужане снова проголосовали за благоустройство набережной Яченского водохранилища по проекту "Комфортная городская среда". Ваше мнение?
119 - Правильно, нужно ее полностью закончить  (29%)
95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать  (23%)
57 - Голосование по благоустройству стало предсказуемым  (14%)
39 - Я голосовал за другой объект, видимо не судьба  (9%)
104 - Не голосовал и не буду – это профанация  (25%)
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Комментарий дня
victor_63

Во-первых претензии не к производителю самокатов, а к арендодателю, который является их собственником. Если Вы нарушите правила, управляя по доверенноси, то с камеры кому штраф придёт? Собственнику. Во-вторых, в отличии от автомомилей, самокаты сбивают на тротуаре, предназначеном для пешеходов, а не на дороге.

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