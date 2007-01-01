В Калуге продолжается форум «Юность-2024»

Второй день форума «Юность-2024» для участников начался с зарядки, затем их ждал тематический квест «На страже здоровья».

Медики областной клинической больницы, больницы скорой медицинской помощи и регионального центра медицины катастроф рассказали ребятам о своих лечебных учреждениях и провели мастер-классы по оказанию первой помощи. Старшеклассники узнали как накладывать жгуты, шины и лангеты, делать искусственное дыхание и непрямой массаж сердца, познакомились с медицинским оборудованием, которое используют хирурги и бригады скорой помощи.

- Такие мероприятия очень важны, и не только потому, что молодые калужане познакомились с азами оказания первой помощи. Это ещё и профориентация. В форуме участвуют ученики десятых классов, которым вскоре предстоит выбор профессии. Медики трёх ведущих лечебных учреждений нашей области очень интересно рассказали о своей работе, возможно, кто-то из ребят решит связать свою жизнь с медициной, будет приносить пользу людям и спасать жизни, – прокомментировал Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев.