Фестиваль творчества и здорового образа жизни прошел в Обнинске

Мероприятие получило название «Первые во все времена».

В нем принял участие министр здравоохранения Калужской области Константин Пахоменко.

- Очень рад, что идеи здорового образа жизни, которые мы продвигаем уже много лет, объединяют сегодня так много участников, - прокомментировал министр. - Здоровый образ жизни-путь к активному долголетию!