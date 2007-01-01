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Фестиваль творчества и здорового образа жизни прошел в Обнинске

Дмитрий Ивьев
14:55 сегодня
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Читайте KP40.RU:

Мероприятие получило название «Первые во все времена».

В нем принял участие министр здравоохранения Калужской области Константин Пахоменко.

- Очень рад, что идеи здорового образа жизни, которые мы продвигаем уже много лет, объединяют сегодня так много участников, - прокомментировал министр. - Здоровый образ жизни-путь к активному долголетию!

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калужская область регион
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Комментарий дня
victor_63

Во-первых претензии не к производителю самокатов, а к арендодателю, который является их собственником. Если Вы нарушите правила, управляя по доверенноси, то с камеры кому штраф придёт? Собственнику. Во-вторых, в отличии от автомомилей, самокаты сбивают на тротуаре, предназначеном для пешеходов, а не на дороге.

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