В Боровске завершается научно-практическая конференция «У истоков российской государственности»
Традиционное мероприятие в этом году посвящено 300-летию Российской академии наук и 325-летию учреждения Андреевского флага. В работе конференции принимают участие более 100 человек. Среди них гости из других регионов, а также Беларуси и Аргентины.
- Задачи конференции - введение в научный оборот результатов архивно-библиографических изысканий по локальной истории калужского края и по истории Отечества, развитие опыта взаимодействия власти, церкви и общества по сохранению исторической памяти и историко-культурного наследия, духовному возрождению и формированию российской гражданской идентичности, патриотическому воспитанию молодежи и противодействию фальсификации истории, - рассказали 25 мая в правительстве Калужской области.
Во-первых претензии не к производителю самокатов, а к арендодателю, который является их собственником. Если Вы нарушите правила, управляя по доверенноси, то с камеры кому штраф придёт? Собственнику. Во-вторых, в отличии от автомомилей, самокаты сбивают на тротуаре, предназначеном для пешеходов, а не на дороге....