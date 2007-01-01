В Боровске завершается научно-практическая конференция «У истоков российской государственности»

Традиционное мероприятие в этом году посвящено 300-летию Российской академии наук и 325-летию учреждения Андреевского флага. В работе конференции принимают участие более 100 человек. Среди них гости из других регионов, а также Беларуси и Аргентины.

- Задачи конференции - введение в научный оборот результатов архивно-библиографических изысканий по локальной истории калужского края и по истории Отечества, развитие опыта взаимодействия власти, церкви и общества по сохранению исторической памяти и историко-культурного наследия, духовному возрождению и формированию российской гражданской идентичности, патриотическому воспитанию молодежи и противодействию фальсификации истории, - рассказали 25 мая в правительстве Калужской области.