+8...+12 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Понтонный мост в Калуге начнут устанавливать 27 мая
Новость дня Общество

Понтонный мост в Калуге начнут устанавливать 27 мая

Работы смогут начать в понедельник, так как уровень воды в Оке снизился.
Дмитрий Ивьев
20:45 сегодня
0 178
Читайте KP40.RU:

Об этом сообщили в управлении городского хозяйства.

Ожидается, что уже на следующей неделе калужане смогут переходить с одного берега на другой в районе Воробьевской переправы.

eyJpdiI6Im0ycFZDb1V3d1kvdnloUTg0NGJjUGc9PSIsInZhbHVlIjoiZ21kN08wcVlpWk5pWlBWQ0RFK0dYOHNNVVh3RXV1YTUwckxwVm44Y3JLR0JqMTlhQUZRNWkzUFpPUjB4WUU2cjlSSVo5MFkwZlFCWWFhT29NTUtHa0lTOWZuZFkyZTNMODRnMEkrTkFEVlZNQ2d4WFFPOU9oSTBZMEFnL3g4aVp2QjhjcWdWNWVjZERDZlFoRWNPajZHaGdZZjNFUkhHUVN2aVQxeVFudFBFT1Rja0dMakVUY2pJL1pLN21adVVrS2pYaXNxVy9sTkxyV0thMklrLzRUNVNhRFpKVEVvWUJYVEswNVVVS0xkMXNET1JxMEJ2Kzgyd3RBUUhIeC9kY0lTMVQ1ZnFGSzJReW5TcEdTdkl0d2g0TDJDMkJJVVFQdzREWWI0bEhHUTFSWVlEdVErWVRBSTN0byt0YnNnOGJjeGQ0ZytkUUhvd3dQQ3ozenpEc1hmcVBWRzdyRFpGNUpUT3V6NVhqeFN1U1FLZm9PajI5ZTYycmRrUDc3bkF1Mjl4U3E4T1dOT29mWXRQcWs3YlV1eWk3U1pscHRTM29RVU50ODFrWGVFLzZlVVVWOHI5R3lRUzJGV3Z4N3NsVjZ3YnFMcHpEQ2hhRXdZenVUUW9ZNEdCd3lVRk5ySjNSUHdFTUlsSGNtRnl5VHY2bitvMjFTTzE1RjFmZ3QrQWJFTnN0MWxodkVzT0JFdjExS0NCZ3hLV01qL3VhRm9FdU9MNzlJVEJONCtJU04vMWFwNUFhT3pCYmpQQUtQOFhJa29GLzVVQ0FNa01WT3R1TWZOUlBsNENuNVIvQTgzajFYdy9sU1NGVmVXWnZyV214WkhnMnVJVEZFdVVxM0lUQjl6WDNKand1aTZVaklwczBmcEZIUU0rMUFrT2JPdVEzd2RJWUxvTDVFdHpQMGdFYklWU1JHdHdpTmF5T3BqSXRjRit4NnVyOVR2dTJNcXpQWTBCb0NWVGZBcDFBZ01TUUNnRDBiRTlZU1pJdTZXWmErOWloSldxTEhxdzNhbjNQIiwibWFjIjoiN2YwZDQ1NDc3MTE2YzM0M2IzMDk2MWVmNjcwNjZjYzg2NDU2MzY5NTc1YTIwZWVmN2EzMTg0YmJhMjZkMzVhOCIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6InQvSDhsZVNtVXB0ZFM5YWhkbGxaK1E9PSIsInZhbHVlIjoiK01NVW9sMXRSNVlGZmNiK0UrRzdXY05kd05OUHVBQklKUHMxK2VhaWs2Vk95TjV2R2xmbUtad3R3RHhSSGFWSWxmWVExRERpQkYvQnlYandQWDNwRHpRUzM3aEhMbjhzU2xQdGw1UGU4UUNoZEZlejdzUW4zZWZCbGVLY2RHT1psQ3pVekRLYnNENGR0b1NIK2dxYzUzdUNYc3c2emc4eWJhNThBS0JCdU9Id2VIOWVZUytYN0o0VG44ZERlVldMWUpicmhidlRTclpFeVVhUndRUFYyOERWYk5HcTA0MXlPRlluTGpxMzdScHlvaG9RenVpUmhhM3IrZXoyRW9LbzdNVWE5WEMyVHFtRjdWSEwxMFRpaTlwQk9Oa200cW1DTktBbkNQRWt4c1p4eEJNREM4b1hMWFZCdWg1cUdGdGw4d3JjRVFLU1lyY1Y1TWtLakRkNkREcXEzOGlYWjNvSTlTQUhFL1Z1eHVYTWNUb2VQbEpVc3lybzN4eXJ1WDF1a0hSbU5ock15RmpCL2hnelY1cmdrL2RpNEMyUEFJZmNROThoaHBDRzF2MlRFVDU2Ym1KYmg5aTQwYlYwSWxvQnVjM0lKNG9OSkNIbmxVNFlrT3gxVnVVenFZODFvR0t5RUhJRlVraVF1eFRPUS81YzEwTEVUS05GeXF3SE13OHAvVXJoSUpBcGh2SUtzUDRMaEViUXIwdVRqci9SZitRZjk5WWZQWjBTb012YTZvRWNtay9CNlNveHlLNUpGdDJCZU1KSVVKMEwxU05kbXB4alJValVUWi8yTzB1Yjgrd2dzWXdTanhVc0F6ME03WWxEdk5LaytzNlRoNnpUdkdTbmlQd21JdXd1b21IRDI1TnFsejVIYWhwZjZ2NU9UcWo0Vm9kdUxHTjZNeWF2dWFna1k1Y3FVMktTL1Vjc1lFbERXUnh0bzdkK05KUWQvZUFPdjFXOGRBPT0iLCJtYWMiOiIxMjMxOGFkNmE2OTRkZDQ4YmJjYjQ1MjBlNDMwMDM3NDE1OWU4ZDBmYmZkOTRmNjExODA3YTExOWM0Y2ZkYzFkIiwidGFnIjoiIn0=
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6ImFlaW1WNzFodEgwSGpJRFZkd1dVZWc9PSIsInZhbHVlIjoib3R4aDZ3YjE4bmRNNThnS0FKUmJHazJPU1paR20zeHE4Y25uZUphdlk2blVDeTkrYkt5Q2w0ditrR0lmZG5FbklmTThOL2pJWFdqekY0ZUpCYllmT0pKN3ZRVGtRcUNhYyt4blFLZnBic0tTQ05tMG1MTmNSemZvL2dlbmRPMHVMK0hzeitTRDlkOHJVR3liVU4remFjdmx1d00raGRjRENmdGFVY0VVaWFiK0Zjbmx6Mlg1ajdpSnYvMXB5Ujc1dFc0N0ZRNEJGUU1oUmhVQmc3ck9jdFBnSjNOQ21DSEdMV2dGRFdyUE9JaTBRY1BNR3A2TGZYZERLZGJGRklGUGpvemJzVjBRcEZ4UkJqcmEwSVh3cjVnK2MyaGNaMGg1K3BhSjRFcE1sSUQrM1FhV3RBamRIcTdkRDN3anhCKzVsdGZwVTlMY056VE1zamVrM1lGKzI5d2JDeTRlZTZKUTM3dWIwa2h0eWE3emplY0x4eDVBMWVXMXJ5ZVpwdDdUb2lpUUdjNXMwYVhOUXBNYmFBbFRNcS81ZjlZMEdFSjB3MHpuVENzYlEraUZpcHhHZmp6ZVRoYVVlcU9RQit4Qk1jcXh3clQ2aHRmVmd3OU1CVXoxZ0tsMkQ1RlpIYWZVQk9naU5ZQUNCUUE9IiwibWFjIjoiZTE3OTgyNTZmZDhkMGU5ZmQzOGQwNDVkYzI0NzVlZDk5YTUwZmRhNzQwMDkzOTY0ODhlNTFiOTZiNWQ2YWIzZCIsInRhZyI6IiJ9
Партнёрские новости
eyJpdiI6ImlOSDlLcy9aRFpFeTZPYUpENVlOT1E9PSIsInZhbHVlIjoiZGl6VHFKMm9Pc3ZwbDh4VlJJeS8rMzFDekdaK1FlUlY5c2lwWDVldGcrMW4xcmQyMUQ2dXh3RHoybW5rdGFITFlqSFFiL0Z2ZlZCZ2dHQk1vL3ZzM2ZjbkVtbm1tQ0F4RWtldW1kdC8vTVVIMEVVMnhHMVZwb0crU2Q4Y3J1MlVLVWJrSm5JTkRIRXJpN1l3NEVBRE9iMUlVd1F5bjRyb3FsaWVXMlhEUmpOUjlScm9qcHRsNTExWm5CWVJaYjVjVmZ0RW4rUWFtRUN0Z2NVVFVFM2VWdFlpeEJhMGkvczFjdFgyKzNJRExXKzI5Zm1heU0xamFZa2tLU281QWhWTXNSNExyTVJWbnBkcWM3ak51eG9LY3o4NlZrclBmWmRtNGZKdm5JQTJMNUpTNnIzdWpuUmp2Q0o0bHlMTzEzKzk1Vjh0ZEVWcU9kVE5FM3hyT2RsN1pUL2owL3B2Sjl3WTJNZDVPQ01iYWRBUk9kdmo1UmkrTExSTDJwdUxWYkJzdStHUDNYcEFkS1Q3M1pPa2NkMjFlTkFqbVl3QXhVVDhpMjVyL1ZpS0xTa1YwMEZ6cXp4RjhCUVhCS3ZtbmVTMEpacCtVaGk0em5EbEpaa2xrYVdWZVhzUTk5RldjRGQ3U3NUY1NZbXBPUUE9IiwibWFjIjoiYmE4OGIyNTAwMTVjZDU3NzdlZTQyMDM3ZjMwMThkZmVlM2E2MzAzMGI4MGM5NWY0Njg0YjdiYzJiYjM5YmFhNiIsInRhZyI6IiJ9
Давайте обсудим
Калуга
Снова все труды... ушли под воду
17:06 03.04
31 14397
Калуга
В сквере имени Волкова больше не поиграть в футбол
16:08 04.04
29 9432
Калуга
Дороги
07:12 27.03
14 6723
Калуга
отопление
19:09 02.04
14 5767
Всех касается
Новые методы работы губернатора
20:57 01.04
9 4611
Калуга
Опять мусор и свалка! Бушмановский пруд.
16:51 01.04
4 3679
Калуга
Работа по опилке деревьев
16:15 04.04
2 3321
Новости компаний
eyJpdiI6IitQalE3alNMOFl4SjZGRVpEMmQ5TVE9PSIsInZhbHVlIjoiZWNHbkV6TER0a0YrZTd1ZEN0c2RNZFEwK0ZWaVlXMzBBQzR6UXdWd3hBT1EzUStGNFZWdWdTNFZXNnZpbVNRK29ic292d09FYW9pUlYvT1A3TDVsTjR2RzVvVXVOSjNaTmt3OTErNVIwRWJNQ09uTWdWNVg1SS9zbFhGTlBVaXFQVHYyU09Ya0dBdGZydHJoN2o5SDJOWS9mSWJBa2wzSDNHR2loWjNIUkpGVEVNSkIzT2dQcUtsS0ZIWU4rS2VtVVh5cjJYcUs4NThFeUNhMzBvekF5MzhaRUh4a01MUTZtRk92VFVjUHc4M3dyaTcrYlljZ2pseElqaXBWSTc0VjMvN3VrV0VOcVNkWVhBTmxhSEV5YjBvMU1YNGVxbkJTSGRKNUJwSHRPa0hWaXd6NEM3ZjJjVnhueDN3Q01WVzIwV0Nya0lZWWg0THAwUnJZMURtNFp2cGJrMHFYa1Juekp1RVREWVA3NVRYY0dwa1o5SGNSYTNPZmxxT2RRRE9KVmowRDhNMjlydHlOU3pXd3JhaFZIQjRBY3A1NEJCU01xZVNyRTJNTzUzblhrOTU3SGhiOXZEUG85RXFmanEzV1V2dU5XN3A1YzdmeS8zTVRYeFFWNmlCN0NadzNsQ05QdTJSZytQV1htckxYck84L3RNTzFxNC9pcTJWUHJQNnoreWxpeGh5L1lXNDB1N2xqeUdJY3J6cWliQWpmWFRod280dlB5SlRzZ3FmV0laY25TUVNxTXM2aHdrcGZsVTFaZGZzZ3ZqRDUrY09JaUZ2cUM0aEdTNDFWK2xZSTJEYmJ5ZTI0c3IveC8yL01jcFpHbGtjdlU2QmhCaGowNmh2WCIsIm1hYyI6ImMwYTljMmIyYjQ1ODhlZGEwZDg2MmM3M2I1NGMxYjUxNzc3ODM1MDU2NzZiYmYzYWNiZTJiMzI3YzRjODY2ZWQiLCJ0YWciOiIifQ==
Опрос
Калужане снова проголосовали за благоустройство набережной Яченского водохранилища по проекту "Комфортная городская среда". Ваше мнение?
119 - Правильно, нужно ее полностью закончить  (29%)
95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать  (23%)
57 - Голосование по благоустройству стало предсказуемым  (14%)
39 - Я голосовал за другой объект, видимо не судьба  (9%)
104 - Не голосовал и не буду – это профанация  (25%)
Вы можете посмотреть результаты прошлых опросов
Все опросы
ТОП народных новостей
За месяц
Хотите быть услышанным и обсудить тему со всеми жителями? Присылайте её сюда
Прислать новость
Калуга
остановка в д.Александровка (Ферзиковский район)
Елена Иванова
11:22 27.04
8 3640
Калуга
Опять борьба за жизненное пространство.
kukura
10:05 28.04
5 5997
Калуга
Транспортная реформа
Шишка
23:07 01.05
4 1828
Фото Пользователь Посты
Геннадич 290
ajax 246
maksemss 89
Белый Орёл 49
Потрачено 35
best 34
kostindima 31
caesar 29
4еловек 28
colorkaluga 27
Фото Пользователь Комментарии
Darth Vader 9437
Viktorch1311 7834
vzhik 5340
Геннадич 26621
Полиграф Шариков 12738
ILR 8850
Александр К. 8938
ajax 13836
best 7886
megathrone 5111
Комментарий дня
RudeBoy

лежачие полицейские для самокатов

...
eyJpdiI6Iitma28rZGV6ejV3SWpMY0dlWE80QVE9PSIsInZhbHVlIjoic2t6VmJLN2MxWGRKZ3VnWisxMnRlWk9WNitvejI2TWNhYWhleUQ1Ky9pcnhxUVltanViZ2xkL0EvbzZnUHNaUWJ5bDB1eEx3WWk5WE5qNUV5amJqU2F0QUVtTmNQMWRPamJGQ2ZVdHpEZFNoR3FVa1BPSEhlWEREUTdqNFRlSVFNWlY0QzIvK1U3TzgyT2tFVEZFbzZ6c2pzamUva01lVHBxK0FGaFFYM1A5VW15Y2FaSm1xZUo4VXRlSDhBOWtWUDQwQ3dYUTcreTN2end3SjBXK0JHQkg5R0RtcTlkZnRpblFvTEgrc1gvVkF2Zk52ZGljcDNMclBFZmdINlBvMnc3aVVKNkRyWG5FUlp4R21FT0V0aWhuQi8wQ0I2UXp6ZjZaRTA4OUg3QUQ4N2dZZlVHZmF6OW9ETXdXeERXREtEV2ZqR3RaY2lyVEhSbTJOS0J6RGs4YU9oNlNoL0VqdW9ZWldqcTRtWm5WN2MrWEJ3K2U0ckcwa2UwY2NPYmZURmRST2xFdFcxTDNwY0FsQWNzU2VwZmJLSXNoaERzdlB6TDZkZml4UE93UDhSQ2VkaVhUTTk2R1p6NXRPUnB1YitKTDcwRWhvdGpwanlieU9PZm1TdklESHdzc1hkNHJhUlM1ZC9qVHpLcWoyUUNMOURkU0w4UG4raUhrUXJZK1BXQ0o3emtGRnJVVEMxODExMEVyVlh0a1FiTFFQWFV4OFRRaEUwT3hFN0dnYmN5aUM3K2ZMY0dkZGJnRnpvMGlMWjJhVzhueUJtOHBSVlJ4Vk12ZmxyS1FZMktNZDBSUXRzeDJjTEVvNUNjYzlvREUyOEJ2YUJOdnBrYXFpNnkwTFgrd0NzeVBzK1BqTHFuOWhsbGdGeVdqMWt0cTFxY2V3T2J6UFBVL0VXRC8zdDBZZCswTkc5MUg4c1Nya3lsTzciLCJtYWMiOiI5NjE1ODczZDJkYjgxOGRiYmU0NzJjYTQ0NzQxZjgzZDA4MTYxZTExMWNlNzRjYWUxNjA0OTYwNmZkNDc1MDdiIiwidGFnIjoiIn0=
eyJpdiI6IjBwemFmV2tuTVBCZ0dYTVUyVVBrT0E9PSIsInZhbHVlIjoiSUZhYnc0VHFvOVZ0NEdRUDJrazB2Rk1GTU56UHFaNTBZZUxyM0U5R0M2ck5wY3BYR2hmVmF6RnhzaUpQS3p3cmNyM3JBS0FOcmxaYkFzbFZRUllOc2VHQ1pyWFVZekhWWmZydG00N2VrM3JYTGNCaVF4YXM1RkV2RHZFbGQ0MVF4eVZWQ283Y1RkSzJmb2hOTzdFRGdBeUp3MWZCZnpPQkNRN2tlMllPZjFxWnZ6bmZXeGxTLys0SndKZ3pJZkx4NVprTXNhNG9jSCtLN25GOEtnY0VmengxaXlsTmpuQXZkOE9jbUsyOG5iZTJPUGlKaVVCc0xWbGVERjh6VEd1dDIxQWNOSzRiQ29VQk1ITnR6T2RhbXNtYnVndmxPMkVCRERBV1RybkZ4SnJPRndEbEZUdTRkMVFnV1gyUjZ4L3RNcEMwb0hkUHI1dEJoWHdLeXVweE9XeXYyL0ZRN2duQnE5bWhwQTZqZ1dDeEoveHBPTVhaeUpYQVhGYjdOMG45VkVVS0FiOHVhYVgwbFF0UHU4OWlrR25DSlJwMmRzU2NWdDJETVRLc1RBZW1Cbmo0L2M3R0RsVEh5QWM5ck1vWSIsIm1hYyI6IjNlYjNjZjMwOGMwYjA1N2Y5M2I0MjdkNzBjYWUyOTQ3OTAyZDg0OWI1MWQwMDE0ZTllZmY1Mzg3MjZiN2U3ZDMiLCJ0YWciOiIifQ==
18+