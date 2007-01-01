Понтонный мост в Калуге начнут устанавливать 27 мая
Работы смогут начать в понедельник, так как уровень воды в Оке снизился.
Об этом сообщили в управлении городского хозяйства.
Ожидается, что уже на следующей неделе калужане смогут переходить с одного берега на другой в районе Воробьевской переправы.
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