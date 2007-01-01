В Калужской области бобер снова вышел на осмотр Нижнего озера
Видео опубликовали в сообществе "Подслушано Киров".
- Проверяющий приехал на повторный осмотр плотины на Нижнем в Кирове после понижения уровня воды, - подписали администраторы сообщества. В апреле он уже наведывался к плотине. Местные называют его самым ответственным чиновником в городе и просят не обижать животное.
- Ну наше теперь кировское достояние. Будем надеяться, что не обидит никто. И в помоях наших не погибнет, - написал местный житель в комментариях под видео.
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