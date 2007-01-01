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Новость дня Общество

В Калужской области бобер снова вышел на осмотр Нижнего озера

Видео опубликовали в сообществе "Подслушано Киров".
Софья Фирсова
20:44 сегодня
0 193
Сообщество "Подслушано Киров"
Читайте KP40.RU:

- Проверяющий приехал на повторный осмотр плотины на Нижнем в Кирове после понижения уровня воды, - подписали администраторы сообщества. В апреле он уже наведывался к плотине. Местные называют его самым ответственным чиновником в городе и просят не обижать животное.

- Ну наше теперь кировское достояние. Будем надеяться, что не обидит никто. И в помоях наших не погибнет, - написал местный житель в комментариях под видео.

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Калужане снова проголосовали за благоустройство набережной Яченского водохранилища по проекту "Комфортная городская среда". Ваше мнение?
119 - Правильно, нужно ее полностью закончить  (29%)
95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать  (23%)
57 - Голосование по благоустройству стало предсказуемым  (14%)
39 - Я голосовал за другой объект, видимо не судьба  (9%)
104 - Не голосовал и не буду – это профанация  (25%)
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