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ВТБ запускает акцию ко Дню предпринимателя

16:47 сегодня
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Читайте KP40.RU:

ВТБ запускает акцию для клиентов среднего и малого бизнеса ко Дню российского предпринимательства, который отмечается 26 мая. Клиенты банка и те, кто впервые открывает счет, могут оформить более 20 продуктов и сервисов для своего бизнеса бесплатно или с дополнительной скидкой. Акция будет действовать до 14 июня.

Новые клиенты могут открыть расчетный счет и получить скидку 50% на обслуживание на 12 месяцев. Скидка действует на самые популярные у предпринимателей пакеты услуг «Самое важное» и «Все включено», которые включают выпуск цифровой бизнес-карты для оплаты корпоративных расходов и самоинкассации в широкой сети банкоматов ВТБ и Почта Банка. Также клиентам доступны безлимитные переводы внутри ВТБ, а индивидуальным предпринимателям – переводы на свой счет физлица без комиссии. 

Не только выгодно обслуживаться в ВТБ, но и заработать, новым клиентам помогут продукты «Овернайт Лайт» и «НСО Лайт». Они позволяют размещать на счете от 50 тыс. рублей для получения дополнительного дохода, в том числе за один день. Размещение и управление депозитами доступно онлайн, в интернет-банке и мобильном приложении. Для удобства клиентов в ВТБ действует продленное время размещения средств – до 21:00 по местному времени региона обслуживания. 

Для клиентов, ведущих международный бизнес, ВТБ бесплатно предоставит персонального эксперта по ВЭД для сопровождения всех этапов сделок. Кроме этого, без дополнительной платы можно подключить услугу «Монитор ВЭД» – она отследит сроки предоставления в банк документов и информации по валютному контролю, уведомит о признаках нарушений, новостях ВЭД и других важных изменениях. Бесплатным будет и выпуск виртуальной таможенной карты, которая позволяет совершать платежи в режиме 24/7. 

В период акции новые и действующие клиенты ВТБ могут на специальных условиях подключить сервисы для бизнеса – от подачи отчетности в госорганы и сервисов по автоматизации командировок до ведения полноценного бухгалтерского учета онлайн и получения бесплатной лицензии на электронный документооборот. 

Узнать подробнее об условиях акции и подключить продукты и сервисы на специальных условиях можно на сайте ВТБ.

 

Предложения (далее – Акция) Банка ВТБ (ПАО), указанные ниже, действуют для клиентов среднего и малого бизнеса (юридических лиц (ЮЛ) и индивидуальных предпринимателей (ИП). Клиентам, заполнившим заявку на открытие счета на официальной странице (https://www.vtb.ru/malyj-biznes/promo/podarki-predprinimatelyam/) сайта Банка и открывшим счет в установленный условиями Акции срок, предоставляется скидка 50% на комиссию в течении 12 месяцев за расчетно-кассовое обслуживание Банка ВТБ (ПАО). Скидка доступна при условии подключения одного из двух пакетов услуг «Самое важное» или «Все включено» с ежемесячной оплатой. В случае изменения пакета услуг и подключения обслуживания отличного от пакетов услуг «Самое важное» и «Все включено» в течение первых 6 месяцев условия Акции будут недоступны. Предложение действует в период с 20.05.2024 по 14.06.2024. Более подробную информацию об условиях Акции, действующих тарифах и полных условиях предоставления услуг и сервисов уточняйте по телефону 8-800-200-77-99, в офисах Банка ВТБ (ПАО), обслуживающих юридических лиц, на vtb.ru (0+). Указанные условия не являются офертой или приглашением делать оферты.

Реклама. Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000. erid: 2VfnxwcSi64
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Калужане снова проголосовали за благоустройство набережной Яченского водохранилища по проекту "Комфортная городская среда". Ваше мнение?
119 - Правильно, нужно ее полностью закончить  (29%)
95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать  (23%)
57 - Голосование по благоустройству стало предсказуемым  (14%)
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104 - Не голосовал и не буду – это профанация  (25%)
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RudeBoy

лежачие полицейские для самокатов

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