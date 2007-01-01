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Общество

В Калужской области дочери погибшего рабочего выплатят 500 тысяч рублей

Трагедия произошла ранее в Ферзиковском районе.
Дмитрий Ивьев
16:08 сегодня
0 309
Фото: прокуратура Калужской области.
Читайте KP40.RU:

В пятницу, 24 мая, прокуратура сообщила, что с предприятия взыскали полмиллиона рублей в пользу семилетней дочери погибшего.

Как установлено в ходе проверки, 40-летнего мужчину с инвалидностью допустили до опасных работ без оформления трудового договора и необходимого обучения.

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Калужане снова проголосовали за благоустройство набережной Яченского водохранилища по проекту "Комфортная городская среда". Ваше мнение?
119 - Правильно, нужно ее полностью закончить  (29%)
95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать  (23%)
57 - Голосование по благоустройству стало предсказуемым  (14%)
39 - Я голосовал за другой объект, видимо не судьба  (9%)
104 - Не голосовал и не буду – это профанация  (25%)
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