В Калужской области дочери погибшего рабочего выплатят 500 тысяч рублей

Трагедия произошла ранее в Ферзиковском районе.

В пятницу, 24 мая, прокуратура сообщила, что с предприятия взыскали полмиллиона рублей в пользу семилетней дочери погибшего.

Как установлено в ходе проверки, 40-летнего мужчину с инвалидностью допустили до опасных работ без оформления трудового договора и необходимого обучения.