В Калужской области дочери погибшего рабочего выплатят 500 тысяч рублей
Трагедия произошла ранее в Ферзиковском районе.
В пятницу, 24 мая, прокуратура сообщила, что с предприятия взыскали полмиллиона рублей в пользу семилетней дочери погибшего.
Как установлено в ходе проверки, 40-летнего мужчину с инвалидностью допустили до опасных работ без оформления трудового договора и необходимого обучения.
Опрос
Калужане снова проголосовали за благоустройство набережной Яченского водохранилища по проекту "Комфортная городская среда". Ваше мнение?
119 - Правильно, нужно ее полностью закончить (29%)
95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать (23%)
57 - Голосование по благоустройству стало предсказуемым (14%)
39 - Я голосовал за другой объект, видимо не судьба (9%)
104 - Не голосовал и не буду – это профанация (25%)
ТОП народных новостей
За месяц
Комментарий дня