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Молодежь на госслужбу в Калужской области будут привлекать статусом и технологиями

В пятницу, 24 мая, в Калуге прошел кадровый форум для органов публичной власти «HR-ВОЛНА «Провинция-центр».
Дмитрий Ивьев
15:00 сегодня
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В мероприятия приняла участие заместитель губернатора Карина Башкатова.

Одна из главных тем обсуждения - привлечение на госслужбу молодежи.

Представители кадровых подразделений продвижения вакансий на различных площадках. Прошел также «батл кадровиков», в рамках которого представили все этапы работы с потенциальным сотрудником.

- Это межмуниципальное мероприятие, но я думаю, что мы можем пригласить коллег из соседних регионов, чтобы они поучаствовали в таком форуме, - отметила Карина Башкатова. - Он будет ежегодный, эффективный и востребованный.

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57 - Голосование по благоустройству стало предсказуемым  (14%)
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104 - Не голосовал и не буду – это профанация  (25%)
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