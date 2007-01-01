Молодежь на госслужбу в Калужской области будут привлекать статусом и технологиями
В пятницу, 24 мая, в Калуге прошел кадровый форум для органов публичной власти «HR-ВОЛНА «Провинция-центр».
В мероприятия приняла участие заместитель губернатора Карина Башкатова.
Одна из главных тем обсуждения - привлечение на госслужбу молодежи.
Представители кадровых подразделений продвижения вакансий на различных площадках. Прошел также «батл кадровиков», в рамках которого представили все этапы работы с потенциальным сотрудником.
- Это межмуниципальное мероприятие, но я думаю, что мы можем пригласить коллег из соседних регионов, чтобы они поучаствовали в таком форуме, - отметила Карина Башкатова. - Он будет ежегодный, эффективный и востребованный.
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