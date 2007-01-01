Памятник Пушкину и Гончаровой установили в Полотняном Заводе

В четверг, 23 мая, его смонтировали рядом с усадьбой.

Фото опубликовал главный архитектор Калуги Алексей Комов.

Именно его отец – скульптор Олег Комов – создал памятник 33 года назад. Но в начале 90-х его не смогли установить. Гипсовая модель памятника, готовая к отливке в бронзе, стояла и ждала своего часа больше 30 лет.

- Да, мы сделали это! – прокомментировал Комов. - Чувства, признаюсь, переполняют. Невозможное вчера, стало возможно именно сегодня, благодаря вере, единению и упорству людей, влюблённых в Русскую Культуру.

Открытие памятника пройдет в субботу, 25 мая, в рамках празднования 225-летия Пушкина.