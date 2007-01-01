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Новость дня Общество

Памятник Пушкину и Гончаровой установили в Полотняном Заводе

В четверг, 23 мая, его смонтировали рядом с усадьбой.
Дмитрий Ивьев
15:25 сегодня
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Фото: Алексей Комов.
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Фото опубликовал главный архитектор Калуги Алексей Комов.

Именно его отец – скульптор Олег Комов – создал памятник 33 года назад. Но в начале 90-х его не смогли установить. Гипсовая модель памятника, готовая к отливке в бронзе, стояла и ждала своего часа больше 30 лет.

- Да, мы сделали это! – прокомментировал Комов. - Чувства, признаюсь, переполняют. Невозможное вчера, стало возможно именно сегодня, благодаря вере, единению и упорству людей, влюблённых в Русскую Культуру.

Открытие памятника пройдет в субботу, 25 мая, в рамках празднования 225-летия Пушкина.

Алексей Комов рядом с новым памятником.

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Калужане снова проголосовали за благоустройство набережной Яченского водохранилища по проекту "Комфортная городская среда". Ваше мнение?
119 - Правильно, нужно ее полностью закончить  (29%)
95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать  (23%)
57 - Голосование по благоустройству стало предсказуемым  (14%)
39 - Я голосовал за другой объект, видимо не судьба  (9%)
104 - Не голосовал и не буду – это профанация  (25%)
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RudeBoy

лежачие полицейские для самокатов

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