Памятник Пушкину и Гончаровой установили в Полотняном Заводе
В четверг, 23 мая, его смонтировали рядом с усадьбой.
Фото опубликовал главный архитектор Калуги Алексей Комов.
Именно его отец – скульптор Олег Комов – создал памятник 33 года назад. Но в начале 90-х его не смогли установить. Гипсовая модель памятника, готовая к отливке в бронзе, стояла и ждала своего часа больше 30 лет.
- Да, мы сделали это! – прокомментировал Комов. - Чувства, признаюсь, переполняют. Невозможное вчера, стало возможно именно сегодня, благодаря вере, единению и упорству людей, влюблённых в Русскую Культуру.
Открытие памятника пройдет в субботу, 25 мая, в рамках празднования 225-летия Пушкина.
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