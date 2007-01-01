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Общество

Стартовал молодёжный форум «Юность-2024»

Организаторами выступили Городская Дума Калуги и педагогический отряд при Городской Думе.
Дмитрий Ивьев
14:13 сегодня
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В этом году форум проходит под девизом «Где родился, там и пригодился». Сто десятиклассников на протяжении трёх дней будут участвовать в спортивных состязаниях, творческих конкурсах, дискуссиях и интерактивных играх.

Также ребят ждут мастер-классы, встречи с представителями калужских предприятий, студентами Театрального института имени Бориса Щукина и курсантами Военной академии РВСН. Участники узнают много интересного об истории Калужского края, смогут продемонстрировать свои таланты, способности и лидерские качества, научаться работать в команде.

- В гостеприимных стенах центра отдыха и оздоровления «Сокол» мы уже в 4-й раз собираем молодых и креативных старшеклассников. И каждый раз стараемся выбирать интересные и актуальные темы. В Калуге у молодёжи множество возможностей, вы учитесь в замечательных школах с богатыми традициями, затем сможете поступить в наши ведущие ВУЗы. За молодым поколением – будущее,  вам предстоит развивать наш город и нашу страну, вести за собой сверстников. Помните главное – в Калуге вас всегда любят и ждут, здесь вы всегда сможете самореализоваться и найти применение своим талантам, – обратился к участникам форума Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев.    

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городская дума
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Калужане снова проголосовали за благоустройство набережной Яченского водохранилища по проекту "Комфортная городская среда". Ваше мнение?
119 - Правильно, нужно ее полностью закончить  (29%)
95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать  (23%)
57 - Голосование по благоустройству стало предсказуемым  (14%)
39 - Я голосовал за другой объект, видимо не судьба  (9%)
104 - Не голосовал и не буду – это профанация  (25%)
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RudeBoy

лежачие полицейские для самокатов

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