В Калуге наградили специалистов избиркомов

24 мая в калужском ИКЦ прошел семинар-совещание, посвященный итогам избирательной кампании по выборам президента России.

Заместитель губернатора Карина Башкатова отметила, что выборы в нашем регионе прошли на высоком организационном уровне и признаны легитимными.

Она поблагодарила руководителей региональной и территориальных избиркомов за профессионализм и добросовестный труд.

Башкатова вручила государственные и областные награды представителям облизбиркома и ТИК. В частности, благодарности Президента Российской Федерации были удостоены председатель Избирательной комиссии региона Александр Буков, председатель ТИК Думиничского района Сергей Романов и председатель ТИК Ленинского округа Калуги Вячеслав Новиков.