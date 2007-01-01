В Калуге наградили специалистов избиркомов
24 мая в калужском ИКЦ прошел семинар-совещание, посвященный итогам избирательной кампании по выборам президента России.
Заместитель губернатора Карина Башкатова отметила, что выборы в нашем регионе прошли на высоком организационном уровне и признаны легитимными.
Она поблагодарила руководителей региональной и территориальных избиркомов за профессионализм и добросовестный труд.
Башкатова вручила государственные и областные награды представителям облизбиркома и ТИК. В частности, благодарности Президента Российской Федерации были удостоены председатель Избирательной комиссии региона Александр Буков, председатель ТИК Думиничского района Сергей Романов и председатель ТИК Ленинского округа Калуги Вячеслав Новиков.
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