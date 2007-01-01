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Человеческий фактор агрохолдинга «Мираторг»

13:24 сегодня
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Выпаивание новорождённого телёнка-сироты.
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На любом, даже самом современном и высокотехнологичном предприятии важен человеческий фактор. От мастерства, профессионализма зависит многое, но влияют ли на результат душевные качества? Доброта, честность, любовь к тому делу, которым занимаешься? Наверняка. И в агрохолдинге «Мираторг», где выращивают животных и кормовые растения, это особенно заметно. 

Три дня на решение 

- Бывает, что после отела, мать не может кормить теленка, - рассказывает оператор-животновод с фермы «Садовое» в Калининградской области Елена Зюнева. – Животные у нас крупные, полудикие, поэтому таких телят обычно забирают с поля на ферму и выкармливают искусственно, это не лучшим образом отражается на их здоровье. Мы с коллегой решили попробовать доить мать и кормить теленка из бутылки ее молоком.

- Как это возможно, она же не подпустит?

- Приводим ее на корал – часть фермы, где животные проходят ветеринарный осмотр, ставим в станок, привязываем ногу и доим. Первые дня два обычно сильно сопротивляется, а на третий день – стоит, как вкопанная, ей тоже – облегчение. И по выкармливанию телят у нас очень хорошие результаты.  

 Елена Зюнева работает на ферме уже два года. Каждый день она выезжает в поля, где пасутся абердин-ангусы, осматривает стадо. Если находит нездоровых животных, помогает забрать их на корал или провести лечение прямо на месте, заправляет генераторы в поилках, выполняет несложные ветеринарные процедуры по рекомендации ветврача, участвует в прогонах – животных регулярно прививают, чипируют, взвешивают. Но самое интересное, что по образованию Елена – повар.

- Захотелось попробовать что-то новое, - поясняет она, - вот так кардинально сменила сферу деятельности. Но первые три дня работы на ферме я каждый день увольнялась. Я знала, что будет непросто, но чтобы так тяжело! Именно физически, все три дня я провела на ногах, много пришлось ходить, даже бегать. Но самые большие трудности создавали мои подопечные.

В первый же день на прогон привели огромных быков, я их впервые увидела – гора рядом с тобой! Боялась до жути. Но коллега, опытный оператор, постарше меня, подбодрил, нашел нужные слова, все мне подсказал, показал. И получилось. Во второй день я снова решила уволиться, потому что мы отправляли телят в Брянск, но они меня совершенно не слушались, я не могла с ними справиться, хоть плач. Третий день стал последней каплей – меня лягнула корова. Думаю, Боже, да зачем же я сюда пришла! У нас управляющая была хрупкая, тоненькая девушка, ростиком невысокая и она так ловко с ними справлялась, утешала меня, говорила, что я тоже смогу. И я подумала, что раз она не боится и справляется, я, действительно, тоже смогу. Сейчас уже, конечно, быков не боюсь, и вспоминаю те дни с улыбкой.

Самые младшие дети семьи Зюневых.

Я ими горжусь 

- Дружный у вас коллектив?

- Очень! Всегда помогут, подскажут, поддержат. Это важно. Мы всегда на связи, и на работе общаемся, и по дороге домой – я живу в сорока километрах от фермы, нас забирает и отвозит обратно корпоративный автобус.

- Почему вы выбрали «Мираторг»?

- У меня дочь работала на этой же ферме ветеринарным врачом. Если бы вы видели, как она любила эту работу! У нее так горели глаза, когда она дома нам рассказывала, она так светилась вся, что и меня «заразила».

- Почему вы говорите в прошедшем времени?

- Сейчас она в декретном отпуске. Мы, кстати, неделю работали вместе, и никто не знал, что она моя дочь. Я хотела, чтобы меня знали за мою работу, а не за заслуги дочери, потом она меня как-то окликнула, все очень удивились.

- Мы сейчас раскроем еще один небольшой ваш секрет, вернее очень даже большой, вы мама одиннадцати детей!

- Да, это я тоже не афишировала, стесняюсь внимания к себе. Хотя детьми своими очень горжусь, я счастливая мама.

- Расскажите о них.

- Старшая дочь – администратор на нашей ферме, сын, ему 24 года, - оператор-животновод на нашей ферме, но он настоящий ковбой, когда увидела его в седле, такие чувства испытала… Это так красиво, я и не знала, что он умеет на лошади ездить. Меня тоже обучали, но я чаще на машине. Сын сначала поработал на ферме, потом решил попробовать все же по специальности – он дизайнер внутренних помещений, но снова вернулся к нам. Следующая дочь, я о ней говорила – ветеринар, сейчас в декрете, еще одна дочь работает в магазине. Сын скоро будет механизатором, практику проходил, конечно же, в «Мираторге», еще одна дочь учится в техникуме, остальные пока школьники, самой младшей десять лет.  

- Вот это да! Как вы все успеваете?

- Много лет я не работала, но когда удостоверилась, что младшие дети могут самостоятельно поехать и вернуться из школы, решила, что и мне тоже хочется развиваться, поэтому вышла на работу. Мы с мужем родили троих детей, остальные пришли в нашу семью разными путями, я работала в «скорой помощи» и однажды привезли полуторамесячную сироту, скоро она стала нашей дочерью, в конечном итоге детей у нас одиннадцать.

- Наверное, были сложности с трудоустройством? Работодатели и с двумя-то маленькими детьми неохотно берут сотрудниц?

- Да я особо и не пыталась, трудно было совмещать, пока дети росли. У двух девочек тяжелые заболевания, они требуют особого ухода, внимания. Поэтому при устройстве в «Мираторг» я честно предупредила, что мне нужно проходить с ними лечение, в том числе, в другом конце страны, но злоупотреблять больничными я не буду. И вы знаете, мне пошли навстречу, поддержали, но и я свое слово держу. Девочкам моим, к счастью, лучше, растут, и у меня есть любимое дело. 

Пять плюс три

Константин Дьячук – тоже оператор-животновод на ферме «Ветрово», но, как истинный ковбой, он немногословен. Животные в агрохолдинге живут самостоятельно прямо в полях и зимой, и летом. Человек вмешивается в их жизнь, преимущественно, с ветеринарными вопросами: осмотреть и чипировать новорожденных телят, сделать прививки, пролечить заболевших. Поэтому операторам удобнее передвигаться верхом. Есть среди русских ковбоев и немало девушек, но в большинстве это мужчины все же.

- Константин, вы давно в седле?

- Можно сказать, с рождения. Я родился в Киргизии, родители работали на ферме, да и своя лошадь у нас была. Поэтому в седле мне привычно. На ферме с родителями работал с пятнадцати лет, поэтому со всеми обязанностями оператора хорошо знаком. Потом семья переехала в Россию, выбрали город Советск в Калининградской области, он родителям понравился, когда приезжали в гости к друзьям.

Сейчас Константин осваивает лассо, дело это непростое, но более опытные коллеги всему научат. Ему вообще очень нравится коллектив, говорит, и коллеги и начальство – отличные. Как большинство мужчин в небольших городах и райцентрах, Константин поработал и на стройке, и на конюшне, и в водоканале.

- Что стало главным аргументом в пользу «Мираторга»?

- В агрохолдинге работали мои знакомые, много рассказывали, о том, как все здесь организовано. Говорили, что зарплата больше, стабильная, всегда вовремя, отпуск оплачиваемый, все, как положено. Я подал анкету, и ни разу не пожалел.

Для Константина стабильность особенно важна – он единственный добытчик в большой семье – пятеро сыновей и три дочери. Жена дома, младшей девочке только четыре года, старший сын защищает страну на СВО.   

Рядом с домом

Екатерина Минниханова каждый день пропускает Елену Зюневу через проходные фермы «Садовое» на работу. При этом обе не знают друг о друге, что они многодетные мамы. Такая вот скромность, нежелание выпячивать свои заслуги.

У Екатерины четыре сына и три дочери и весьма необычная для женщины работа в охране. Уже пять лет она контролер на проходной – на всех фермах «Мираторга» строгий пропускной режим, ведь речь идет о продовольственной безопасности страны.

В семье Екатерины Минихановой три студента и несколько школьников.

Екатерина, как раз и столкнулась с тем, что ее долго не брали ни на какую работу из-за семи малышей. Да и ездить куда-то далеко, тратить на дорогу деньги и драгоценное для многодетной мамы время, она не могла.

Когда ферму «Садовое» построили в пяти минутах ходьбы от ее дома, она решила попробовать. Оставила анкету и к большому удивлению получила приглашение, трудится уже пять лет.

- Мне самое главное, что близко, лучше лишнюю минуту детям посвятить, - делится Екатерина, - и зарплата, конечно: два раза в месяц, стабильная, я всегда могу планировать, рассчитывать свои возможности. Пособий на детей мы не получаем, вместе с зарплатой мужа нам хватает.

Это особенно важно, когда в семье три студента и несколько школьников. Работа в охране женщину тоже не испугала, в «Мираторге» все свои из близлежащих населенных пунктов – это политика агрохолдинга, обеспечить хорошей высокооплачиваемой работой жителей глубинки.

Старшие мужчины – отец и два сына, служат по контракту в соседней воинской части.

- Сын по профессии механизатор, некоторое время тоже работал на нашей ферме оператором, ему нравилось, - вспоминает Екатерина, - но потом папа их к себе переманил. Дочь учится на ветеринарного врача, важно, что у нее тоже есть возможность пройти практику в «Мираторге», где современные технологии и подходы. Может, потом и работать к нам придет. Я буду рада.

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RudeBoy

лежачие полицейские для самокатов

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