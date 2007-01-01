В Калужской области за неделю подешевели огурцы и помидоры

Стоимость огурцов за семь дней снизилась на 6,18%, помидоров – на 4,95%.

Такие данные в пятницу, 24 мая, сообщили в правительстве региона.

Розничные цены на бензин и дизельное топливо увеличились на 0,22%.

При этом в рейтинге минимальных розничных цен на нефтепродукты среди субъектов ЦФО Калужская область занимает второе место по бензину и четвертое место по дизельному топливу.