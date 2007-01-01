В Калужской области за неделю подешевели огурцы и помидоры
Стоимость огурцов за семь дней снизилась на 6,18%, помидоров – на 4,95%.
Такие данные в пятницу, 24 мая, сообщили в правительстве региона.
Розничные цены на бензин и дизельное топливо увеличились на 0,22%.
При этом в рейтинге минимальных розничных цен на нефтепродукты среди субъектов ЦФО Калужская область занимает второе место по бензину и четвертое место по дизельному топливу.
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Калужане снова проголосовали за благоустройство набережной Яченского водохранилища по проекту "Комфортная городская среда". Ваше мнение?
119 - Правильно, нужно ее полностью закончить (29%)
95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать (23%)
57 - Голосование по благоустройству стало предсказуемым (14%)
39 - Я голосовал за другой объект, видимо не судьба (9%)
104 - Не голосовал и не буду – это профанация (25%)
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