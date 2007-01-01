В Калуге начал работать новый рентген
Он появился в поликлиническом отделении им. Красного Креста больницы №5, рассказали 23 мая в министерстве здравоохранения.
Аппарат закупили по программе модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Здравоохранение».
За месяц работы исследование прошли 544 человека.
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