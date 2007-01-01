+15...+17 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество В Калуге начал работать новый рентген
Общество

В Калуге начал работать новый рентген

Дмитрий Ивьев
09:39 сегодня
0 150
Читайте KP40.RU:

Он появился в поликлиническом отделении им. Красного Креста больницы №5, рассказали 23 мая в министерстве здравоохранения.

Аппарат закупили по программе модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Здравоохранение».

За месяц работы исследование прошли 544 человека.

Новости по тегу
калужская область регион
eyJpdiI6ImFVblFPNGxrKzQ3K3BLdnRYR0NVWXc9PSIsInZhbHVlIjoiQU9oaGYvQ1luTCtxTG1SRnhUZjk3MmpRUmppdWtUMjFvM0pMOGx1cVZiZzVYSkhINjQ3TC9aT2pZVXdUY0ZYdkJ2TUc0YWc2VjQzTDBGd25nNUh0SjlaVXIvL29jTmt5R2lzeGkzaEJUczBIaUhEbmlkK3c3MXgraUVVQlkvV2FMVll1WXA1SHkybmM4TzhJTzVmejVsU2xaQWxMcnNuem9ia1hWN1JFM3gwVDZSWFJDcnFZT0hvbnNrY1dmVVlLZEhhdDBZbGdidjlDUlJ5QjhaamFiZEMwclZScHJ5THUxWTFiWEF3YWNReXkrckRmRlQ3NWRJSWFqbWEvcE9xTVkxU0NBdnlVRjBPTVZQZitybDYzNnZxcGhLOEhLdkwzd2t1clJhRFZpVmVqamFsVnRYSFV2QlB6b0NJNGNxaTJHajlsbkw0NlJBUVhsSS92SUVFVDcvT21TN1M3bFF6U2Y1NlJNRk8xWVVzNElxRHh0bTF0UGk0OC9TWENEY3kzaER0TTNiYmxqQnhSTjB1bmExOVNMQ25vSEpkTktiUzA5a1JtMXN1U3V1ckZzNm02QitFUWEvM3NGMFZxZUVBMTcrSDRVSWdQQ3o1blNibzF0RnNnUlF5ZE9VNnNqNVgwMzZ0M2llSGdRVTJRMlJEN051bGgwOGtiTVcwT0lhUy80ZERrOTVUcGtlN0RVUVF6eEF1Nm5xRWx1a3UwOENhNW5lMzVmQ09RRWRQNDYxNnA3dlFOdUUvaWtyRVZwTUFER2lGb05HK2E2aFVFNTM2OWUzSXd4Z2Q4TE9BbHdvK1Bwc3RpUG1ZeXpWckFzWTJUakliQ0pVaFRtUXhMSUFZV2JicEY2amtKbWRFZGxyK2dnR2Rja1VXSkNFZU00TjRyQ0RKdGNjd3oxaDltNUhmNDRuWmJQS3hqTnNzZUptTGJMbUVqd0tYekNoREFmYTlaQ0tIZ1EzSG1ibnU3Z295ejk2S3RjVFNqdnRMbEQ4S0tNMkVDSW0wbHlTQWZDc0tPIiwibWFjIjoiZWE2ODAzNWMxZjg0YTk4ZTNjNjNjZTc3MWE2NDc0NWY3ZmM3N2ZjNzc1ZTI1MGRlMjYyZmFkYTM3ZTMwMDIyZSIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6IjI5T21HZnFOVmpsamg5c09kRUpIOUE9PSIsInZhbHVlIjoiVlJDMkx0R0FSNzZQaDVCWEsrS3orR1ZORUdaNTNKc1crZFFHaHFRbVNPR2dqcXk2ajliM0dldWFSaG9hYjk1MTl4RXdyRUxjcUNKWk9zbUVxMWRIVzJyaEQwRXRKNWJnUXNpUFJITWV4TGUvQkVQb09MSzdHMTZ3QTRUNHdHaEtnQXJtNzRuY1J0U1poMDNYcnF4V2ljUzJMNnh1Tlg2aHFWVWdaWHhUY1R6YXF4REdRMitSL3NXdkpIbHo4dEVwY3BuRFVsZjBNaHU0cGtoY0gyODFLZDlWVkFkK3pKNmN2YkJzbUhxWXFkZEQyNmxUL1gwcVI2ZlJvRHRJb09kdk5yYkR3U0o4a1VoOWpNcDAyMHRmMTVTWDl5clRWL3JkZmxaN3NEdjd4eHR3USt2ZDhKZ0o1enI0S0oxb2tPNzJOa21PVnZDVnpUQjZBTHJ4UWU0aEZQM3o4WVRBdE1laUJMUmJIU3MvaVdLRTVkT2gyZzJWNkhlUUZxc1NmZENEMmRLclFsNkQ4dmZuT1VHVjQxM1RRZG13MGRZalM4NXdGdkhtVlZjYWwyNVdmT29yUjY5UUMvWnUzWGFqZ2lMaG85Ym9ieStkZ2dQOUZIRGk2N0hpM21RL3JoTnlOSnN2b2dYdVg5czRwRHpKeWpaOXRQU2V3SDlWS0p5TjQvc0RTWTlBQlNydmVjM1kzby9wdVlacDRlUDVUVjQzRmhlNmR3QVo5ZjFvOHEyamIyL3BlQmFjRE9kY2thaWZhWDZZM0ttSGtwVTNqZDF6NW1KNGxKL1duWG95YUtVdjRpQ0NEL2gzSDlQbXoxaHoxN0RBL1dRWlZnNkkwK3VmSlZsU3pEWVBJWU5OK1hJczBDanpoNGFBclFjaGxOZmxRS0ZOVmR2Qit0TzAvMTkvekYxTUdMRDFSTUJDY050QUZVakZ4VDVMcHdTVVF5OURJQ0ZnS3FHOGd3PT0iLCJtYWMiOiI1OWYxY2ZiNDA1N2I0ODNlNGNhODJhNmEwNTE1ZjgxNGViMGQ5MmEwMWYxNDFmNzZmYjNmMzhmM2MzOWY0NjMwIiwidGFnIjoiIn0=
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IjAwRnI0bTV0UEJOaDBObXpGQ1JtT3c9PSIsInZhbHVlIjoiUVQwSjRZdWQ4MFBGbWpRdVB6NE40OUV2NWFZWTFBZzZocG1hMHdtbGxFSDFFNmh6S2xDMjBnZUQ1bE0zYXp0U25hRkplMWRZZk56SmZDckhzMUxsWVl5eEZBSW95NjRGaDl5UFMyTjZSWGpGenJONVJvRmdhaWF6TXIwaGx2aU1jT1JlUjdjbmZBck1yb1BzTjdTeXJ6L3ZXMEl4WXNjUjJCTFZ1UlFLVmVYOXZDQjJJcWZUckFMaWNCcnNlaWVzWlVFaEVqYjhJS3NsZktIUkV0SEFBMEJ3eVF3cjIvcm83WUw3UFZjSkRFU3ViTmY2dnBvV2E4QTJwVUJxVWp2d1YrRHJ3YSswRThubVd2UkFZYlpNR1FNNUVmMVFtcFloNEhJZWxKSmRKUXo2WXYrRFVoNjE4Y1ZnNEdEYnFCZnE3UnBEbTBxb1g4WE9XUVJvNjlTNWZKSUFPaWxxTE9pYXUzL0diMlp4d1c5UnFEU011K0g5NStoVEtLNkFiVDJ1QzZOQ2UvNVVZV0JUbG0zOGpSamE5S25CQ01xaTJNYUZ1T0dJcU0rYUtGV0ZIRStVYU96NEx5VkZSRndHbm5WRGgzWCtPczJCRFgxTFBzWnpwaE9LSnZVN0xySkdxeVQ4NEErWE51dVBlYkk9IiwibWFjIjoiMTJlMTM0ZWQ1YTE1YjRkOGNkZDdkYWExNmY0YWRlZjcyOTJmNDFiNTQ3ZWI1N2Q3MzMyN2ViYjJmNWM1NGU4YiIsInRhZyI6IiJ9
Партнёрские новости
eyJpdiI6IjcvTEVHOC9kV09RSEVWdERhN0lvUkE9PSIsInZhbHVlIjoiMitTQ1BmOERuTzl1bzEwbE51KzJCRXNRZFdRWjJkNVdueGlUU09yVDEydWpwcVlEamJUcUtQcFNqck5BOFBWbGgzWmJVS2hvelBWMkxYM2s1bW9DazlOMUxMVnhZaUVGSnFUaWZKUnZOUDh4WHhxTDFYY3ZHZGw4M09LVXpCRmNZRG4xTUIyN0FYMTFzTjhTeUl6NTNnT3o0UDRzenlBb1AwaExnUWhvUVJLTEcvSzhFWDJQTTkxTVFsZzMzcTB1ME9IeXVwakpFTTEyeklDbWt1NFpNcVAyd3N5eFYwMzNlNjJNS21QdzIwMHRLdEhCb1A4Y1JCT2doV1pjYUVMTFlGaTlpU0plYUxyQTV6T2N4V0U0WmpZM3dWZ25adFQ1MjFnL0Z4VHFzKzNjQjk1bWVPRVJJT0lyaXd6L21iUm0rSkowZTEyY1Q4QWUvRm5jQ0pmaFFzZm00YklvT0NsUDJNU2ZnN1phZ2hPVUt6cG9kaTVRMytEd3BYUFZQR0g4eHkxOUJxQm91bDlnd1JIcWp5VjU3dnAwbm0yd3gwbVk5MXJYT21US1QwYTFVS1gxaHdydFBwdHFwMEE5NkxnTHNwYzNjZFFRTG81WXJtSno5SHVVTXNtWk45K09VU1NBQjI5dnR4dVB6dzA9IiwibWFjIjoiMmMyZjcxNmJkZTdlZTEyODYyZWI4OWI0M2UwNzA3ZjdkZjJiOWVmNTRiNzljMDZmMzc5OWNkMzI4ZDQyMGMxYiIsInRhZyI6IiJ9
Давайте обсудим
Калуга
Снова все труды... ушли под воду
17:06 03.04
31 14303
Калуга
В сквере имени Волкова больше не поиграть в футбол
16:08 04.04
29 9359
Калуга
Когда наведут порядок во дворах?
16:49 25.03
15 7541
Калуга
Дороги
07:12 27.03
14 6655
Калуга
отопление
19:09 02.04
14 5723
Всех касается
Новые методы работы губернатора
20:57 01.04
9 4572
Калуга
Опять мусор и свалка! Бушмановский пруд.
16:51 01.04
4 3617
Калуга
Работа по опилке деревьев
16:15 04.04
2 3262
Новости компаний
eyJpdiI6Im84ZVc0VUF5WTQyeGxNeTUxSENWN1E9PSIsInZhbHVlIjoiQ3lqbExmSlFrK3I4UnJtRmRmK0tXQ0YyREsrVW9iM2MxVTVLUUs5M2VtbWFDOUtURS9xU2V1RTNtK0REQ2hlcmtOQmhhL250eDcyZ2drc2xCaGM4UFlMK0xlR01CYWVTZnBDWU80dEM3SkhJUHFyc0QvdDhnZ2hicGNjMStYWU5wQWk3Wk5Nam5RZTFhTUFJUnlmWHVhcElCeGtjWG5ha2x6VlNBRU5QYWJJS0xxQ1MyWWVHWkFEQm8vSzNmeklaYnNIWEYrQ1hqUzllYUx0czJQRWJZRXEzRG1odHZqbTJaUnRZRFVuK3JlcWZXNHBHcWtGRUQ4QlJqWGNIQ1JrSStEUmVLbm85am9tdk94SGRYcnF2TDR6UGtDMzhhN002L3c2blJUMllQTnlkc3NyazFicE9DS0RSdGRVVk1hR0dJNExRTjllZE4zb0FEVDFmeC9jQ3dMTzZYV0R1R3NJWlYzeUVHTXQzb2F5eFBDakF2WGxRZ0xrVDlabWdJZFE0OVdiUlZuK0t5aW5DS2ZJMWJmK1ZLTTlpOERUWGU5dThtNG1YbHZYcEdFZmZPWk5ZWXBBaXJva0NZZExvRk9LVytuaHdFakJjT2R3cmF4Z1ZpR0UvRGtYSXVHWk9XU1I2c0FwWkZoYy9mbkxjNGQ1a2pWVlJCRmpFN1JhNHZYZVJRcUlTZWZ1dUNaSUE2ZzZMOUJNakxKTnNEekxoVGY4TDU4QjczNHBSTmFQdHA1K295UGF3NEYxcnpqT1JXblhiR2IxYmQyVXIrcXpvV2dlU3dCbTF0dUZOSitudGJLS2lGRW1IUitVY0Rsbk1qT1ZMMlBaWG1FbG9ocVlEN1BCWiIsIm1hYyI6IjNhNWQ1ZjBiNDU5MmUyY2E1MmU4MDQ2Mjg1NzQ1MDhjYTI2NzExNzJjNGIxYzg4YTc2YzI4MjFhYzBkNGFiNzgiLCJ0YWciOiIifQ==
Опрос
Калужане снова проголосовали за благоустройство набережной Яченского водохранилища по проекту "Комфортная городская среда". Ваше мнение?
119 - Правильно, нужно ее полностью закончить  (29%)
95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать  (23%)
57 - Голосование по благоустройству стало предсказуемым  (14%)
39 - Я голосовал за другой объект, видимо не судьба  (9%)
104 - Не голосовал и не буду – это профанация  (25%)
Вы можете посмотреть результаты прошлых опросов
Все опросы
ТОП народных новостей
За месяц
Хотите быть услышанным и обсудить тему со всеми жителями? Присылайте её сюда
Прислать новость
Калуга
остановка в д.Александровка (Ферзиковский район)
Елена Иванова
11:22 27.04
8 3575
Калуга
Опять борьба за жизненное пространство.
kukura
10:05 28.04
5 5885
Калуга
Транспортная реформа
Шишка
23:07 01.05
4 1736
Фото Пользователь Посты
Геннадич 290
ajax 246
maksemss 89
Белый Орёл 49
Потрачено 35
best 34
kostindima 31
caesar 29
4еловек 28
colorkaluga 27
Фото Пользователь Комментарии
Darth Vader 9437
Viktorch1311 7834
vzhik 5340
Геннадич 26621
Полиграф Шариков 12738
ILR 8850
Александр К. 8938
ajax 13836
best 7886
megathrone 5111
Комментарий дня
Ded Evgenich

Предложение для властей города Калуги-лежачие полицейские для самокатов. На тротуарах. В москве уже есть.

...
eyJpdiI6IkNkSWRhVVhPQTAxaXJGRWxYalBETFE9PSIsInZhbHVlIjoiVkRkY0diNWYreURiWDdLU3dTdEZlR1d6UWdsTkJSSER2d0pKM0dKSW01a1VDbURGVG5QeGR2Z1V4TWQvc3hDYlFTSmdqY0xyYVFJNEM4MENyNHlZTFFmLzF5TmRlWGZ0NXBDNndNWmZlOGFZa1Mxd2M0dURRdVJzdUx0RERMaW50Tnp1N1BZa1hVWjBTdWFxTWJkc1RWR3lRYnlJd0ppbDJyV1UzNUpVajJVT0NpMFY0VXdKb1llNzA3TDU0OHdRc1RSUDk1c2h4eGUydkNKT2VOcU9LUmwzODJ6OU5qNkJKZk4yWlFacVlYRmhGUHVSR0QvVlFGeElKcG1ncHhMenhLVjJySFd5OFZyMVRzcVVFZU9LNUZTSzdac0czSlcrVFN4eFRUeldWejdIYXl1RkpBUCtiYXFYa0dETnpuVVM1TnNERFdBMVhHd2Ivc3BvVzY4clpyaGNYeDQwc0pZbVduemxFTmhsNWd5ZmFaZnUvUm1iSUhFVXhsT3YrQUZVdFFKN2gwbm9ydEFtRkpaTGxFcVJpQ1IzdFhFZjd0clk2bmxpYlhXbFhwcENqTFI0b25xWm8vK2MrbzFqNVpoSGdhZFYzMXZodVRoelJkKzBpdW5ISFR3TGZNaWxUZ3p3K0Q5c2p2bVNrNkJCVitVQ0cxbmlYcFp3dGtYb2dpcnAyOE1Xb0RUendRN095cTJuc2tQNkhFRUE5aDI5VFA3VTdydVF4bGVQUHJmbCtzMGh4S3h0NmkwUDdLSWxxcGZmOC9lNm9kaElVMTNHL3BWdXBXZGZqL3p2UE5qWHhBZjdsQUdWNWVESmY0aDJXRFE2S2NJWEo4RUxidG93ekovMzhqeDN0alpiZGxraXJvMUdBdnRsMlFCK1FrQTEyeG5ZUWRRRHZxKzNDclJxZDdZMCs0dUQ4RWxDcUQ4K0h5bVIiLCJtYWMiOiI3MmRmY2I3ZGJkMDRmYmJiNmUxYjNiZTJiOTJhMzk5ODE2Mjk4N2U0ZmUyZWRmZDQ5YjVjZWE2MWExOTVhMjNjIiwidGFnIjoiIn0=
eyJpdiI6IjgxM0lSNWZMd0xOaFloTVowdWlnamc9PSIsInZhbHVlIjoiZzUwM2NuZ1g4Y1dPQm5DanlySHNQdVhGN2IyWGRBR3dOTThTRHhWbDQ5VVFHYnJTQ05CTFVaS2JRTHdIbUMwZ1djN0h6YjZqVmtDcWNodnBiZmdzTVVZNTk4dzV6dFYzanhiUGxXNzl2M0xIc3NzUGtyWkVxNEhzWFptbmJqYzlSQTVYeUVXaUZjbm94UXlCaSszdzhyMmUxdENSR1g0QVhYc0pxUkdEb1RMTC9XTE1pSFlNWVVtS01paG11ZTlzWmg0MDQ1djMwUTNPRHZkOTJTYXYwd3p2aldVcUk2d0F2SHFlU2VHYWoxY05aQkRSai9kYUJpODFYYzk3WlNzYnJTY09NWUNQRSttdE9VL0ZEc1RGZjlkei9pQnBTQzE1Kzk5SExwR0UyTnk4YXl0YmZvT0FYUno1TllaS3R0MTdlc3JqOWRMU1liT0FUNnVRZFBLUnoxSjVWMnBJM2hYTzA0OWcrdHB0MXpwQmI0cmJJOE1qak5vTy9BRnViUFFJZ2F3TGlDYjJBWk9BRFNENDJKOFN5c0hOcTdRYlExblcydjVUNEtWUjQ5MlJUMGp1SkV1ajA2Ymt3WkVjQzMrMCIsIm1hYyI6ImUwZWJlYmU1ZGM1YzdlY2E2MTA4OWUyZDRhZGNkYTY5MWM1NTI1MmI0NThlOTczNjI4NTJkMmQyMTcyYTA3MTIiLCJ0YWciOiIifQ==
18+