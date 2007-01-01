В Калуге наградили победителей и лауреатов областного фестиваля «Семья года-2024»
Торжественная церемония состоялась в четверг, 23 мая.
Семьи награждены почётным знаком Калужской области «Признательность».
Как отметили в правительстве региона, они растят детей в атмосфере любви, традиционных нравственных ценностей и уважения к старшим. Лауреаты ведут активный образ жизни, занимаются волонтерством.
Губернатор Владислав Шапша в своем сообщении отметил Владимира Сергеевича Мамина и его жену Александру Ивановну из Людиново с общим трудовым стажем в 90 лет, Зою Петровну и Александра Юрьевича Мариничевых из Жуковского района – они воспитывают шестерых детей, а также семью Антона Александровича и Юлии Петровны Антошенковых из Кировского района – у них трое родных и шесть приемных детей.
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