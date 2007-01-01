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Общество

В Калуге наградили победителей и лауреатов областного фестиваля «Семья года-2024»

Торжественная церемония состоялась в четверг, 23 мая.
Дмитрий Ивьев
09:19 сегодня
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Семьи награждены почётным знаком Калужской области «Признательность».

Как отметили в правительстве региона, они растят детей в атмосфере любви, традиционных нравственных ценностей и уважения к старшим. Лауреаты ведут активный образ жизни, занимаются волонтерством.

Губернатор Владислав Шапша в своем сообщении отметил Владимира Сергеевича Мамина и его жену Александру Ивановну из Людиново с общим трудовым стажем в 90 лет, Зою Петровну и Александра Юрьевича Мариничевых из Жуковского района – они воспитывают шестерых детей, а также семью Антона Александровича и Юлии Петровны Антошенковых из Кировского района – у них трое родных и шесть приемных детей.

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Калужане снова проголосовали за благоустройство набережной Яченского водохранилища по проекту "Комфортная городская среда". Ваше мнение?
119 - Правильно, нужно ее полностью закончить  (29%)
95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать  (23%)
57 - Голосование по благоустройству стало предсказуемым  (14%)
39 - Я голосовал за другой объект, видимо не судьба  (9%)
104 - Не голосовал и не буду – это профанация  (25%)
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Комментарий дня
Ded Evgenich

Предложение для властей города Калуги-лежачие полицейские для самокатов. На тротуарах. В москве уже есть.

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