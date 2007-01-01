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Завод по производству смазочных и сопутствующих материалов компании «Фукс Ойл»

11:38 сегодня
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Ежегодно в последнее воскресенье мая свой праздник отмечают те, благодаря кому работают механизмы, ездят машины, создаются новые виды технологических продуктов. Всё это обеспечивают работники химической промышленности.

В этом году День химика выпал на 26 мая. В честь праздника мы расскажем о компании «Фукс Ойл», которая уже больше 30 лет работает на российском рынке смазочных материалов. В каталоге компании представлено более 450 видов продукции смазочных и сопутствующих материалов для транспорта и внедорожной техники, а также решения для различных областей промышленности.

С 2013 года в калужском индустриальном парке «Росва» открылся собственный завод компании «Фукс Ойл», который по праву называют одним из самых технологичных производств областного центра. Дозирование присадок, масел и других компонентов, перемешивание в блендере и нагрев осуществляются с помощью современной техники в автоматизированном режиме. Благодаря этому на заводе занято не более 70 человек — ​профессионалов своего дела, работающих в две смены.

На площади более 50 000 квадратных метров находятся не только производственные мощности, но и две лаборатории.

Вся продукция проходит трёхступенчатый контроль качества. Этот процесс начинается с поступления сырья на завод, пробы которого сразу направляются в лабораторию контроля качества. Все компоненты проходят проверку не только по тем показателям, которые указывает поставщик, но и по внутренним спецификациям завода, разработанным на основе ГОСТ, DIN, ISO и ASTM.

Специалисты лаборатории контроля качества имеют возможность проводить более 50 вариантов методик анализа продукции. Они осуществляются с помощью современного и дорогостоящего оборудования. Вот только небольшая часть оснащения: инфракрасные спектрометры, автоматические титраторы, вискозиметры, несколько видов микроскопов, аппараты для определения температуры вспышки, рентгенфлуоресцентный спектрометр, который позволяет определять элементный состав с точностью до миллионной доли.

Вторая лаборатория — ​это целый комплекс для проведения научных исследований — ​лаборатория RnD. Здесь проводят разработку инновационных смазочных материалов и адаптацию продукции с учётом особенностей рынка. Лаборатория оснащена высокотехнологичным оборудованием, а команда состоит из высококвалифицированных специалистов, которые трепетно относятся к своим обязанностям.

Стоит отметить, что клиенты компании имеют возможность обратиться в сервис технической поддержки, сотрудники которого проводят мониторинг и обслуживание смазочных материалов в рамках сотрудничества. Цель компании «Фукс Ойл» — ​максимальная эффективность работы вашего транспорта и оборудования.

«Фукс Ойл» заботится не только о качестве продукции, о своих клиентах и сотрудниках, но и об окружающей среде. Помимо соблюдения требований российского законодательства компания имеет сертификаты международных стандартов: ISO 14001 «Система экологического менеджмента», ISO 45001 «Система менеджмента охраны здоровья и обеспечения безопасности труда», ISO 9001 «Система менеджмента качества», IATF 16949 «Система менеджмента качества автомобильной промышленности». На территории завода организована целая система сбора и очистки поверхностных стоков, осуществляется раздельный сбор отходов с возможностью дальнейшей переработки части из них. Уделяется внимание материалам упаковки. Так, новые канистры на 30% состоят из переработанного материала (PCR) и на 100% подлежат вторичной переработке.

Продукция компании «Фукс Ойл» отвечает самым жёстким требованиям в области качества, промышленной безопасности и охраны окружающей среды. Однако самым главным гарантом качества продукции компании являются положительные отзывы постоянных клиентов.

 

г. Калуга, село Росва, Индустриальный парк «Росва», «Завод по производству смазочных и сопутствующих материалов концерна ФУКС (FUCHS)»

+7 (4842) 90-94-73, 90-94-74, 90-94-75

info-klg@fuchs-oil.ru

https://t.me/fuchsoilrussia

https://vk.com/fuchspetrolub

www.fuchs-oil.ru

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95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать  (23%)
57 - Голосование по благоустройству стало предсказуемым  (14%)
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Комментарий дня
RudeBoy

лежачие полицейские для самокатов

...
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