Акция «День донора» прошла в калужском Минприроды
Подобное мероприятие там организуют с 2016 года.
Сдать кровь вызвались 62 человека.
- В числе участников были сотрудники государственных органов, студенты, представители организаций и учреждений, - рассказали 23 мая в министерстве природных ресурсов и экологии. - Областной банк донорской крови пополнился на 22,8 литра.
Минприроды поблагодарило неравнодушных калужан.
Опрос
Калужане снова проголосовали за благоустройство набережной Яченского водохранилища по проекту "Комфортная городская среда". Ваше мнение?
119 - Правильно, нужно ее полностью закончить (29%)
95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать (23%)
57 - Голосование по благоустройству стало предсказуемым (14%)
39 - Я голосовал за другой объект, видимо не судьба (9%)
104 - Не голосовал и не буду – это профанация (25%)
ТОП народных новостей
За месяц
Комментарий дня