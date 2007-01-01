Калужане направили 3315 заявок на отдых дистанционно через портал Госуслуг
Статистику 23 мая опубликовало региональное министерство цифрового развития.
Для отправки документов нужно заполнить заявление на портале.
Данные, указанные при регистрации на госуслугах, заполняются автоматически.
- Услуга «Организация отдыха детей в каникулярное время» переведена в электронный вид благодаря региональному проекту «Цифровое госуправление», - пояснили в министерстве.
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