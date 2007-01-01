Геннадий Новосельцев рассказал о новых региональных мерах поддержки многодетных семей и медработников

23 мая на заседании сессии Законодательного Собрания были приняты новые региональные меры социальной поддержки многодетных семей и медицинских работников.

Законопроекты внес губернатор, секретарь Калужского регионального отделения партии «Единая Россия» Владислав Шапша.

О том, кто и в каком объеме сможет получить выплаты, рассказал председатель парламента Геннадий Новосельцев.

- Устанавливается ежегодная выплата в размере 5 000 рублей каждому ребенку из многодетной семьи к 1 сентября на покупку школьной и спортивной формы. Им также будут предоставляться бесплатные горячие завтраки. Сейчас этой мерой поддержки обеспечены все дети с 1 по 4 класс. Закон распространяет ее на всех детей из многодетных семей, которые учатся с 5 по 11 класс. Меры поддержки в заявительном порядке будут назначаться вне зависимости от имущественного состояния семьи, то есть не будет учитываться критерий нуждаемости, - пояснил Геннадий Новосельцев.

Кроме того, на заседании был расширен перечень категорий медицинских работников, которые будут получать ежемесячные специальные выплаты из регионального бюджета, начиная с 1 марта этого года, а также увеличен их размер.

Как отметил Геннадий Новосельцев, в закон добавлены медицинские работники отделений выездной патронажной паллиативной медицинской помощи. Ранее выплаты были также предусмотрены для медицинских работников, оказывающих не входящую в базовую программу обязательного медицинского страхования скорую помощь, первичную медико-санитарную помощь, включая диспансерное наблюдение, а также паллиативную медицинскую помощь.

- Новые размеры выплат будут варьироваться от 4,5 до 50 тысяч рублей. Максимальный размер - 50 тысяч, предусмотрен для врачей, работающих в населенных пунктах с населением до 50 тысяч человек. Эта мера призвана стимулировать докторов и средний медперсонал оставаться работать в районных больницах, - подытожил Геннадий Новосельцев.