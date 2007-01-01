Калужская область подписала соглашение с разработчиком ПО

В среду, 23 мая, подпись под документом от нашего региона поставил заместитель губернатора Дмитрий Разумовский.

Мероприятие прошло на конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР).

Наш регион договорился о сотрудничестве с одним из российских разработчиков ПО для защиты данных, резервного копирования и восстановления виртуальных, физических и облачных сред.

- Предстоит совместная работа нашей области и компании над применением в региональной инфраструктуре современных технологий и разработок в сфере резервного копирования и защиты информации, - рассказал замгубернатора. - В планах также - проведение комплекса мероприятий, направленных на обеспечение информационной безопасности.