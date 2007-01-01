Калужская область подписала соглашение с разработчиком ПО
В среду, 23 мая, подпись под документом от нашего региона поставил заместитель губернатора Дмитрий Разумовский.
Мероприятие прошло на конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР).
Наш регион договорился о сотрудничестве с одним из российских разработчиков ПО для защиты данных, резервного копирования и восстановления виртуальных, физических и облачных сред.
- Предстоит совместная работа нашей области и компании над применением в региональной инфраструктуре современных технологий и разработок в сфере резервного копирования и защиты информации, - рассказал замгубернатора. - В планах также - проведение комплекса мероприятий, направленных на обеспечение информационной безопасности.
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