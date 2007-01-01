В Калужской области ввели новые меры поддержки многодетных семей

Инициативу губернатора Владислава Шапши в четверг, 23 мая, поддержали региональный депутаты.

Они будут действовать с нового учебного года, рассказал глава региона.

Многодетным семьям начнут выплачивать по 5000 рублей на ребенка для покупки школьной и спортивной форм.

А ученикам 5-11 классов из многодетных семей будут выдавать бесплатное одноразовое горячее питание.