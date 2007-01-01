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Общество

В Калужской области ввели новые меры поддержки многодетных семей

Инициативу губернатора Владислава Шапши в четверг, 23 мая, поддержали региональный депутаты.
Дмитрий Ивьев
14:10 сегодня
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Они будут действовать с нового учебного года, рассказал глава региона.

Многодетным семьям начнут выплачивать по 5000 рублей на ребенка для покупки школьной и спортивной форм.

А ученикам 5-11 классов из многодетных семей будут выдавать бесплатное одноразовое горячее питание.

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95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать  (23%)
57 - Голосование по благоустройству стало предсказуемым  (14%)
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104 - Не голосовал и не буду – это профанация  (25%)
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Комментарий дня
Ded Evgenich

А можно нам другую городскую думу? Эта сломалась

...
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