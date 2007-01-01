В Калужской области ввели новые меры поддержки многодетных семей
Инициативу губернатора Владислава Шапши в четверг, 23 мая, поддержали региональный депутаты.
Они будут действовать с нового учебного года, рассказал глава региона.
Многодетным семьям начнут выплачивать по 5000 рублей на ребенка для покупки школьной и спортивной форм.
А ученикам 5-11 классов из многодетных семей будут выдавать бесплатное одноразовое горячее питание.
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