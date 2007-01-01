35-й Механический завод приглашает работников на открытые вакансии
Металлообрабатывающее предприятие, производящее металлоконструкции любой сложности и изготавливающее технологическое оборудование для нефтегазовой отрасли Российской Федерации.
В связи с увеличением объёмов производства ПРИГЛАШАЕТ РАБОТНИКОВ на вновь открытые вакансии:
- Сварщик аргонодуговой сварки
- Слесарь по сборке металлоконструкций
- Маляр по металлу
- Токарь
- Разнорабочий-грузчик
- Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования
- Слесарь-ремонтник
- Трубогибщик
- Оператор лазерной резки
- Грузчик производственного склада
- Работник по благоустройству территории (дворник)
- Инженер по сертификации
- Рабочий по комплексному обслуживанию зданий и сооружений
- Рабочий по нанесению защитных покрытий
- Инженер по подготовке производства
- Специалист отдела логистики и входного контроля
- Контрольный мастер ОТК
МЫ ПРЕДОСТАВЛЯЕМ:
- трудоустройство с первого дня в соответствии с требованиями ТК РФ;
- стабильная заработная плата, выплачиваемая дважды в месяц (оклад + премия);
- полное обеспечение СИЗ;
- бесплатное ежегодное прохождение медицинского осмотра;
- доставка работников на предприятие корпоративным транспортом;
- место для стоянки личного автотранспорта на территории собственной охраняемой парковочной зоны предприятия;
- бесплатное питание работников рабочих профессий в собственной столовой, расположенной на территории завода;
- детские новогодние подарки.
Ждём вас: г. Калуга, ул. Тульская, 128.
На все возникшие вопросы ответит отдел персонала: 8 (4842) 719-883, 8 (4842) 719-884.
Анкету соискателя можно оставить на сайте предприятия mz35.ru, в разделе «Вакансии».
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95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать (23%)
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