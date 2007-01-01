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Общество

35-й Механический завод приглашает работников на открытые вакансии

14:08 сегодня
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Читайте KP40.RU:

Металлообрабатывающее предприятие, производящее металлоконструкции любой сложности и изготавливающее технологическое оборудование для нефтегазовой отрасли Российской Федерации.

В связи с увеличением объёмов производства ПРИГЛАШАЕТ РАБОТНИКОВ на вновь открытые вакансии:

  • Сварщик аргонодуговой сварки
  • Слесарь по сборке металлоконструкций
  • Маляр по металлу
  • Токарь
  • Разнорабочий-грузчик
  • Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования
  • Слесарь-ремонтник
  • Трубогибщик
  • Оператор лазерной резки
  • Грузчик производственного склада
  • Работник по благоустройству территории (дворник)
  • Инженер по сертификации
  • Рабочий по комплексному обслуживанию зданий и сооружений
  • Рабочий по нанесению защитных покрытий
  • Инженер по подготовке производства
  • Специалист отдела логистики и входного контроля
  • Контрольный мастер ОТК

МЫ ПРЕДОСТАВЛЯЕМ:

  • трудоустройство с первого дня в соответствии с требованиями ТК РФ;
  • стабильная заработная плата, выплачиваемая дважды в месяц (оклад + премия);
  • полное обеспечение СИЗ;
  • бесплатное ежегодное прохождение медицинского осмотра;
  • доставка работников на предприятие корпоративным транспортом;
  • место для стоянки личного автотранспорта на территории собственной охраняемой парковочной зоны предприятия;
  • бесплатное питание работников рабочих профессий в собственной столовой, расположенной на территории завода;
  • детские новогодние подарки.

 

Ждём вас: г. Калуга, ул. Тульская, 128.

На все возникшие вопросы ответит отдел персонала: 8 (4842) 719-883, 8 (4842) 719-884.

Анкету соискателя можно оставить на сайте предприятия mz35.ru, в разделе «Вакансии».

Реклама. ООО «Научно-производственное предприятие «35-й Механический завод». erid: 2VfnxvaGpWC
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Калужане снова проголосовали за благоустройство набережной Яченского водохранилища по проекту "Комфортная городская среда". Ваше мнение?
119 - Правильно, нужно ее полностью закончить  (29%)
95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать  (23%)
57 - Голосование по благоустройству стало предсказуемым  (14%)
39 - Я голосовал за другой объект, видимо не судьба  (9%)
104 - Не голосовал и не буду – это профанация  (25%)
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Ded Evgenich

А можно нам другую городскую думу? Эта сломалась

...
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