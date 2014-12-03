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Общество

Вступай в нашу команду!

12:42 сегодня
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Читайте KP40.RU:

Приглашаем на работу:

  • ﻿﻿Копирайтера
  • ﻿﻿Кассира-контролёра
  • Водителя
  • Экономиста по обслуживанию физических и юридических лиц
  • ﻿﻿Экономиста отдела по работе с просроченной задолженностью
  • ﻿﻿Экономиста отдела по работе с клиентами 

Преимущества работы в Фора-Банке:

  • ﻿﻿Оформление по ТК РФ, достойная оплата труда, премии по результатам работы
  • ﻿﻿Обучение и развитие сотрудников за счёт компании
  • Быстрый карьерный рост
  • Насыщенная корпоративная жизнь 

Ознакомится с вакансиями и направить свое резюме можно здесь: https://www.forabank.ru/vakansii/kaluga/

8 (4842) 70 10 21; 8 (910) 520 00 18 

Выигрываем вместе!

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работодатель года
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Опрос
Калужане снова проголосовали за благоустройство набережной Яченского водохранилища по проекту "Комфортная городская среда". Ваше мнение?
119 - Правильно, нужно ее полностью закончить  (29%)
95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать  (23%)
57 - Голосование по благоустройству стало предсказуемым  (14%)
39 - Я голосовал за другой объект, видимо не судьба  (9%)
104 - Не голосовал и не буду – это профанация  (25%)
Вы можете посмотреть результаты прошлых опросов
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Комментарий дня
🌼ViktoriA🌼 Hev🌼

Не смейте трогать стоимость проезда!!! Итак цена завышена на этот убогий транспорт!!! Или что, наша провинция решила на Москву равняться?! Как только там цены повысить решили, сразу, моментально здесь всполошились, "а почему бы нам не сделать тоже самое?!" Только з/п здесь далеко не московские!!! Местные власти вы бы сами пересели в "общественные сараи", а свои Мерседесы людям раздали. Я бы на вас посмотрела потом!!!

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