Вступай в нашу команду!

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Калужане снова проголосовали за благоустройство набережной Яченского водохранилища по проекту "Комфортная городская среда". Ваше мнение?
119 - Правильно, нужно ее полностью закончить (29%)
95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать (23%)
57 - Голосование по благоустройству стало предсказуемым (14%)
39 - Я голосовал за другой объект, видимо не судьба (9%)
104 - Не голосовал и не буду – это профанация (25%)
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Комментарий дня
🌼ViktoriA🌼 Hev🌼
Не смейте трогать стоимость проезда!!! Итак цена завышена на этот убогий транспорт!!! Или что, наша провинция решила на Москву равняться?! Как только там цены повысить решили, сразу, моментально здесь всполошились, "а почему бы нам не сделать тоже самое?!" Только з/п здесь далеко не московские!!! Местные власти вы бы сами пересели в "общественные сараи", а свои Мерседесы людям раздали. Я бы на вас посмотрела потом!!!...