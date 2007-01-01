Бурый медведь забрел в калужский лес
Старший научный сотрудник заповедника Елена Литвинова рассказала 23 мая, что бурые медведи на этой территории постоянно не живут – лес для них слишком маленький. Однако медведи заглядывают в гости.
- Этой весной, после годового перерыва, в гости в заповедник зашёл очередной такой посетитель, - прокомментировала Литвинова. - Молодой и некрупный пока ещё мишка появился в самом конце апреля на южном участке заповедника, топтался пару дней по долине лесного ручья Титов верх, проверил несколько бобровых запруд, но, не найдя ничего для себя интересного, ушёл куда-то дальше по своим медвежьим делам. Шёл он, скорее всего, из заповедника Брянский лес, где существует устойчивая размножающаяся группировка бурых медведей.
Не смейте трогать стоимость проезда!!! Итак цена завышена на этот убогий транспорт!!! Или что, наша провинция решила на Москву равняться?! Как только там цены повысить решили, сразу, моментально здесь всполошились, "а почему бы нам не сделать тоже самое?!" Только з/п здесь далеко не московские!!! Местные власти вы бы сами пересели в "общественные сараи", а свои Мерседесы людям раздали. Я бы на вас посмотрела потом!!!...