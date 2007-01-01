Бурый медведь забрел в калужский лес

Следы зверя заметили в заповеднике «Калужские засеки».

Старший научный сотрудник заповедника Елена Литвинова рассказала 23 мая, что бурые медведи на этой территории постоянно не живут – лес для них слишком маленький. Однако медведи заглядывают в гости.

- Этой весной, после годового перерыва, в гости в заповедник зашёл очередной такой посетитель, - прокомментировала Литвинова. - Молодой и некрупный пока ещё мишка появился в самом конце апреля на южном участке заповедника, топтался пару дней по долине лесного ручья Титов верх, проверил несколько бобровых запруд, но, не найдя ничего для себя интересного, ушёл куда-то дальше по своим медвежьим делам. Шёл он, скорее всего, из заповедника Брянский лес, где существует устойчивая размножающаяся группировка бурых медведей.