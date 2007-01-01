60 калужан приняли участие в традиционной акции «СТОП ВИЧ/СПИД»

Медики проводили экспресс-анализ на выявление ВИЧ-инфекции всем желающим у кинотеатра «Центральный» на улице Кирова.

- Исследование было полностью анонимным, а результат был известен уже через 15 минут, - рассказали 23 мая в министерстве здравоохранения Калужской области.

Один анализ был положительным.

- Можно значительно снизить вероятность заражения ВИЧ-инфекцией, если соблюдать меры предосторожности: предотвращение случайных половых связей, использование барьерных методов защиты, предпочтение сексуальных контактов с постоянным половым партнером, регулярное обследование на ВИЧ обоих партнеров, отказ от употребления наркотиков, - прокомментировали в Минздраве.