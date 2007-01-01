60 калужан приняли участие в традиционной акции «СТОП ВИЧ/СПИД»
- Исследование было полностью анонимным, а результат был известен уже через 15 минут, - рассказали 23 мая в министерстве здравоохранения Калужской области.
Один анализ был положительным.
- Можно значительно снизить вероятность заражения ВИЧ-инфекцией, если соблюдать меры предосторожности: предотвращение случайных половых связей, использование барьерных методов защиты, предпочтение сексуальных контактов с постоянным половым партнером, регулярное обследование на ВИЧ обоих партнеров, отказ от употребления наркотиков, - прокомментировали в Минздраве.
Не смейте трогать стоимость проезда!!! Итак цена завышена на этот убогий транспорт!!! Или что, наша провинция решила на Москву равняться?! Как только там цены повысить решили, сразу, моментально здесь всполошились, "а почему бы нам не сделать тоже самое?!" Только з/п здесь далеко не московские!!! Местные власти вы бы сами пересели в "общественные сараи", а свои Мерседесы людям раздали. Я бы на вас посмотрела потом!!!...