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Общество

60 калужан приняли участие в традиционной акции «СТОП ВИЧ/СПИД»

Медики проводили экспресс-анализ на выявление ВИЧ-инфекции всем желающим у кинотеатра «Центральный» на улице Кирова.
Дмитрий Ивьев
11:40 сегодня
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Читайте KP40.RU:

- Исследование было полностью анонимным, а результат был известен уже через 15 минут, - рассказали 23 мая в министерстве здравоохранения Калужской области.

Один анализ был положительным.

- Можно значительно снизить вероятность заражения ВИЧ-инфекцией, если соблюдать меры предосторожности: предотвращение случайных половых связей, использование барьерных методов защиты, предпочтение сексуальных контактов с постоянным половым партнером, регулярное обследование на ВИЧ обоих партнеров, отказ от употребления наркотиков, - прокомментировали в Минздраве.

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калужская область
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Калужане снова проголосовали за благоустройство набережной Яченского водохранилища по проекту "Комфортная городская среда". Ваше мнение?
119 - Правильно, нужно ее полностью закончить  (29%)
95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать  (23%)
57 - Голосование по благоустройству стало предсказуемым  (14%)
39 - Я голосовал за другой объект, видимо не судьба  (9%)
104 - Не голосовал и не буду – это профанация  (25%)
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🌼ViktoriA🌼 Hev🌼

Не смейте трогать стоимость проезда!!! Итак цена завышена на этот убогий транспорт!!! Или что, наша провинция решила на Москву равняться?! Как только там цены повысить решили, сразу, моментально здесь всполошились, "а почему бы нам не сделать тоже самое?!" Только з/п здесь далеко не московские!!! Местные власти вы бы сами пересели в "общественные сараи", а свои Мерседесы людям раздали. Я бы на вас посмотрела потом!!!

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