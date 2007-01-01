«Мне хотелось работать именно здесь»

Сотрудники Архбум тиссью групп рассказали о предприятии.

ООО «Архбум тиссью групп» находится в индустриальном парке Ворсино и выпускает продукцию санитарно-­­гигиенического назначения: туалетную бумагу, бумажные полотенца, салфетки, бумажные носовые платочки. В этом году исполнилось 5 лет со дня первой отгрузки санитарно-­гигиенических изделий. Предприятие продолжает развиваться и ставить новые цели.

Сотрудники ООО «Архбум тиссью групп» рассказали, почему выбрали именно этот завод.

Виктор ЕРШОВ, электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5-го разряда, работать на ООО «Архбум тиссью Групп» начал в июне прошлого года.

— Я разместил резюме, и меня пригласили на собеседование, — говорит Виктор. — Впервые увидев завод, я сразу понял, что мне хотелось бы работать именно здесь. Высокотехнологичное оборудование, большие производственные цеха, соблюдение техники безопасности на должном уровне, доброжелательные сотрудники, везде чистота и порядок. Выбор был очевиден. Работаю я по специальности — у меня высшее техническое образование. Моя работа заключается в обслуживании и ремонте электрооборудования предприятия, быстром выявлении неполадок и их устранении.

Живу в Обнинске, в 20 км от местоположения завода. Каждое утро корпоративный транспорт забирает меня от остановки рядом с домом, а вечером после работы привозит обратно. Работать на этом предприятии мне очень нравится, у нас хороший коллектив, есть перспектива карьерного роста, я многому учусь у своих коллег, а также делюсь и своими знаниями. Плюсом является и то, что есть ДМС и дотация на питание.

Владимир ШАДЧИН на ООО «Архбум тиссью групп» работает третий год оператором производственной линии.

— На заводе работал родственник, он порекомендовал, и меня взяли, — рассказал Владимир. — Для меня это одно из лучших предприятий в округе по совокупности: работа, зарплата, качество и подход к сотрудникам. Меня на данный момент здесь всё устраивает. Я живу рядом, в 15 минутах. На работу езжу на машине, мне так удобнее, чтобы сроки приезда и отъезда сократить, впустую время не тратить. У меня высшее образование, и отдел управления персоналом предлагал перевод на должность инженера. Но в данный момент меня устраивает текущая должность и возможность подработок.

Наталья ПЕШАЯ два года работает на ООО «Архбум тиссью групп» специалистом по качеству.

— Я пришла на «Архбум тиссью групп» после декрета: у меня двое маленьких детей, и очень хотела устроиться именно сюда, — говорит Наталья. — У нас в Ворсино много предприятий, но я целенаправленно шла в «Архбум тиссью групп». Там работали знакомые, и я знала, что на заводе достойная зарплата, удобный график, доставка, хорошие условия труда. Заполнила анкету, меня пригласили на собеседование. Я сильно волновалась, но собеседование прошла легко. Работаю специалистом по качеству. Нашла то, что искала. Интересно, что по образованию я специалист по таможенному делу и никогда не думала, что поменяю специальность. Но с таможенным делом не сложилось, а работать специалистом по качеству мне нравится, и я хочу развиваться именно в этом направлении. Недавно была в командировке в Архангельске, в институте. Училась, повышала квалификацию, углубилась в тему, была и теория, и практика. Это очень интересно, затягивает.

На заводе в мои обязанности входит проверка качества на каж­дом этапе, начиная от входного контроля целлюлозы, которая поступает к нам из Архангельского ЦБК, входного контроля упаковочных материалов, бумагоосновы, следим за всеми показателями. Могу лично сказать, что качество продукции у нас отличное.

Я очень рада, что моя карьера складывается именно в «Архбум тиссью групп». На заводе хорошие условия, есть столовая, полис ДМС. Я живу недалеко, в Ворсино, местных жителей на заводе работает немного, но руководство пошло нам навстречу, и для нас сейчас пустили маршрутку.

Юлия ВОЙТЕНКОВА — инженер-технолог, приехала на ООО «Архбум тиссью групп» в Калужскую область из Беларуси, там она работала на заводе газетной бумаги.

— Я пришла на «Архбум тиссью групп» в середине сентября 2020 года, — поделилась с на­ми Юлия. — Мужа пригласили на завод, предложили хорошую зарплату. И мы переехали всей семьёй. «Архбум тиссью групп» — перспективное предприятие, здесь хороший коллектив. Когда мы только приехали, нам на первое время предоставляли жильё, первые полгода бесплатно, потом — за небольшую арендную плату.

Сейчас живём в Обнинске, купили квартиру. Доставка у нас автобусом на работу и с работы, проблем нет. График работы у меня — пять дней и два выходных. Работа нравится, нравится, что я вижу результат своего труда. Предприятие стабильное, сейчас планируем запуск второй машины, увеличиваем мощности.

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