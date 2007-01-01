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«Мне хотелось работать именно здесь»

11:50 сегодня
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Сотрудники Архбум тиссью групп рассказали о предприятии.

ООО «Архбум тиссью групп» находится в индустриальном парке Ворсино и выпускает продукцию санитарно-­­гигиенического назначения: туалетную бумагу, бумажные полотенца, салфетки, бумажные носовые платочки. В этом году исполнилось 5 лет со дня первой отгрузки санитарно-­гигиенических изделий. Предприятие продолжает развиваться и ставить новые цели.

Сотрудники ООО «Архбум тиссью групп» рассказали, почему выбрали именно этот завод.

Виктор ЕРШОВ, электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5-го разряда, работать на ООО «Архбум тиссью Групп» начал в июне прошлого года.

— Я разместил резюме, и меня пригласили на собеседование, — говорит Виктор. — Впервые увидев завод, я сразу понял, что мне хотелось бы работать именно здесь. Высокотехнологичное оборудование, большие производственные цеха, соблюдение техники безопасности на должном уровне, доброжелательные сотрудники, везде чистота и порядок. Выбор был очевиден. Работаю я по специальности — у меня высшее техническое образование. Моя работа заключается в обслуживании и ремонте электрооборудования предприятия, быстром выявлении неполадок и их устранении.

Живу в Обнинске, в 20 км от местоположения завода. Каждое утро корпоративный транспорт забирает меня от остановки рядом с домом, а вечером после работы привозит обратно. Работать на этом предприятии мне очень нравится, у нас хороший коллектив, есть перспектива карьерного роста, я многому учусь у своих коллег, а также делюсь и своими знаниями. Плюсом является и то, что есть ДМС и дотация на питание.

Владимир ШАДЧИН на ООО «Архбум тиссью групп» работает третий год оператором производственной линии.

— На заводе работал родственник, он порекомендовал, и меня взяли, — рассказал Владимир. — Для меня это одно из лучших предприятий в округе по совокупности: работа, зарплата, качество и подход к сотрудникам. Меня на данный момент здесь всё устраивает. Я живу рядом, в 15 минутах. На работу езжу на машине, мне так удобнее, чтобы сроки приезда и отъезда сократить, впустую время не тратить. У меня высшее образование, и отдел управления персоналом предлагал перевод на должность инженера. Но в данный момент меня устраивает текущая должность и возможность подработок.

Наталья ПЕШАЯ два года работает на ООО «Архбум тиссью групп» специалистом по качеству.

— Я пришла на «Архбум тиссью групп» после декрета: у меня двое маленьких детей, и очень хотела устроиться именно сюда, — говорит Наталья. — У нас в Ворсино много предприятий, но я целенаправленно шла в «Архбум тиссью групп». Там работали знакомые, и я знала, что на заводе достойная зарплата, удобный график, доставка, хорошие условия труда. Заполнила анкету, меня пригласили на собеседование. Я сильно волновалась, но собеседование прошла легко. Работаю специалистом по качеству. Нашла то, что искала. Интересно, что по образованию я специалист по таможенному делу и никогда не думала, что поменяю специальность. Но с таможенным делом не сложилось, а работать специалистом по качеству мне нравится, и я хочу развиваться именно в этом направлении. Недавно была в командировке в Архангельске, в институте. Училась, повышала квалификацию, углубилась в тему, была и теория, и практика. Это очень интересно, затягивает.

На заводе в мои обязанности входит проверка качества на каж­дом этапе, начиная от входного контроля целлюлозы, которая поступает к нам из Архангельского ЦБК, входного контроля упаковочных материалов, бумагоосновы, следим за всеми показателями. Могу лично сказать, что качество продукции у нас отличное.

Я очень рада, что моя карьера складывается именно в «Архбум тиссью групп». На заводе хорошие условия, есть столовая, полис ДМС. Я живу недалеко, в Ворсино, местных жителей на заводе работает немного, но руководство пошло нам навстречу, и для нас сейчас пустили маршрутку.

Юлия ВОЙТЕНКОВА — инженер-технолог, приехала на ООО «Архбум тиссью групп» в Калужскую область из Беларуси, там она работала на заводе газетной бумаги.

— Я пришла на «Архбум тиссью групп» в середине сентября 2020 года, — поделилась с на­ми Юлия. — Мужа пригласили на завод, предложили хорошую зарплату. И мы переехали всей семьёй. «Архбум тиссью групп» — перспективное предприятие, здесь хороший коллектив. Когда мы только приехали, нам на первое время предоставляли жильё, первые полгода бесплатно, потом — за небольшую арендную плату.

Сейчас живём в Обнинске, купили квартиру. Доставка у нас автобусом на работу и с работы, проблем нет. График работы у меня — пять дней и два выходных. Работа нравится, нравится, что я вижу результат своего труда. Предприятие стабильное, сейчас планируем запуск второй машины, увеличиваем мощности.

https://arh-tissue.ru/

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95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать  (23%)
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Комментарий дня
🌼ViktoriA🌼 Hev🌼

Не смейте трогать стоимость проезда!!! Итак цена завышена на этот убогий транспорт!!! Или что, наша провинция решила на Москву равняться?! Как только там цены повысить решили, сразу, моментально здесь всполошились, "а почему бы нам не сделать тоже самое?!" Только з/п здесь далеко не московские!!! Местные власти вы бы сами пересели в "общественные сараи", а свои Мерседесы людям раздали. Я бы на вас посмотрела потом!!!

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