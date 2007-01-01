Елена Лошакова возглавила региональную общественную приемную Дмитрия Медведева в Калужской области

Заседание Президиума Регионального политсовета партии «Единая Россия» прошло 22 мая.

- Единогласно проголосовали за кандидатуру Елены Георгиевны Лошаковой в качестве руководителя региональной общественной приемной, - прокомментировал губернатор Владислав Шапша.

Ранее работу приемной курировал Александр Ефремов. Но с недавних пор он работает министром сельского хозяйства региона.

Как отметил Шапша, калужане обращаются в приемную председателя партии с различными вопросами – ремонт улиц, качество водоснабжения, благоустройство и другие.