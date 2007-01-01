Елена Лошакова возглавила региональную общественную приемную Дмитрия Медведева в Калужской области
- Единогласно проголосовали за кандидатуру Елены Георгиевны Лошаковой в качестве руководителя региональной общественной приемной, - прокомментировал губернатор Владислав Шапша.
Ранее работу приемной курировал Александр Ефремов. Но с недавних пор он работает министром сельского хозяйства региона.
Как отметил Шапша, калужане обращаются в приемную председателя партии с различными вопросами – ремонт улиц, качество водоснабжения, благоустройство и другие.
Не смейте трогать стоимость проезда!!! Итак цена завышена на этот убогий транспорт!!! Или что, наша провинция решила на Москву равняться?! Как только там цены повысить решили, сразу, моментально здесь всполошились, "а почему бы нам не сделать тоже самое?!" Только з/п здесь далеко не московские!!! Местные власти вы бы сами пересели в "общественные сараи", а свои Мерседесы людям раздали. Я бы на вас посмотрела потом!!!...