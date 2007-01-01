Владислав Шапша предложил ввести новые меры поддержки для многодетных семей

Инициативы губернатора в четверг, 23 мая, рассмотрят депутаты Законодательного собрания.

Калужский губернатор предложил ввести ежегодную выплату в 5000 рублей на каждого ребенка-школьника, чтобы семьи могли купить школьную и спортивную формы. Также Шапша выступил за бесплатное одноразовое горячие питание для учеников 5-11 классов по аналогии с тем, что уже имеют ученики младших классов.

- Новые решения будут в дополнение к существующим, - заявил губернатор. - Причём - без учета уровня дохода.

Он напомнил, что в Калужской области действует более 10 мер соцподдержки для многодетных семей.