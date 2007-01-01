Владислав Шапша предложил ввести новые меры поддержки для многодетных семей
Калужский губернатор предложил ввести ежегодную выплату в 5000 рублей на каждого ребенка-школьника, чтобы семьи могли купить школьную и спортивную формы. Также Шапша выступил за бесплатное одноразовое горячие питание для учеников 5-11 классов по аналогии с тем, что уже имеют ученики младших классов.
- Новые решения будут в дополнение к существующим, - заявил губернатор. - Причём - без учета уровня дохода.
Он напомнил, что в Калужской области действует более 10 мер соцподдержки для многодетных семей.
Не смейте трогать стоимость проезда!!! Итак цена завышена на этот убогий транспорт!!! Или что, наша провинция решила на Москву равняться?! Как только там цены повысить решили, сразу, моментально здесь всполошились, "а почему бы нам не сделать тоже самое?!" Только з/п здесь далеко не московские!!! Местные власти вы бы сами пересели в "общественные сараи", а свои Мерседесы людям раздали. Я бы на вас посмотрела потом!!!...