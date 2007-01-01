Калужская область прошла холодный период года без происшествий на воде

Об этом сообщили в рамках заседания региональной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, которое 22 мая провел заместитель губернатора Василий Быкадоров.

Зимой прошло больше 250 патрулирований.

На крещенских купаниях работали пункты обогрева, дежурили спасатели, медики, волонтёры и сотрудники полиции. В этих мероприятиях участвовали 4043 человека.

Также на заседании отмечалось, что весеннее половодье началось на две недели раньше, чем обычно. В шести населенных пунктах подтопило 57 приусадебных участков. Также в Обнинске из-за разлива Протвы затопило СНТ.