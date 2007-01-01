Калужская область прошла холодный период года без происшествий на воде
Зимой прошло больше 250 патрулирований.
На крещенских купаниях работали пункты обогрева, дежурили спасатели, медики, волонтёры и сотрудники полиции. В этих мероприятиях участвовали 4043 человека.
Также на заседании отмечалось, что весеннее половодье началось на две недели раньше, чем обычно. В шести населенных пунктах подтопило 57 приусадебных участков. Также в Обнинске из-за разлива Протвы затопило СНТ.
Не смейте трогать стоимость проезда!!! Итак цена завышена на этот убогий транспорт!!! Или что, наша провинция решила на Москву равняться?! Как только там цены повысить решили, сразу, моментально здесь всполошились, "а почему бы нам не сделать тоже самое?!" Только з/п здесь далеко не московские!!! Местные власти вы бы сами пересели в "общественные сараи", а свои Мерседесы людям раздали. Я бы на вас посмотрела потом!!!...